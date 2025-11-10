به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، ناظران امور انتخاباتی اعلام کردند که رأیگیری ویژه انتخابات مجلس نمایندگان عراق، شاهد رقابت شدیدی بین تعدادی از بلوکهای سیاسی در استان کربلا برای کسب ۱۱ کرسی پارلمان اختصاص یافته به این استان بوده است.
ماجد الخیاط، ناظر امور انتخاباتی، به خبرگزاری شفق نیوز گفت که رقابت بین بلوکهایی که حضور قوی در افکار عمومی کربلا دارند، شدید بود. در حالی که بلوکهای دیگر تنها برای یک یا دو کرسی رقابت میکردند.
الخیاط افزود که این دادهها ممکن است با وجود عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات به افزایش نرخ مشارکت در رأیگیری عمومی سهشنبه آینده کمک کند. وی افزود که نرخ مشارکت در رأیگیری ویژه با استقبال چشمگیر از سوی نیروهای امنیتی از ۵۵ درصد فراتر رفت.
وی تأکید کرد که روند انتخاباتی با ساماندهی بالا توسط نیروهای امنیتی انجام شد و هیچ گونه فشاری بر رأیدهندگان برای انتخاب یک گروه یا طرف خاص در جریان انتخابات ثبت نشد.
عمر احمد رئیس شورای کمیسران کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که میزان مشارکت در رأیگیری ویژه انتخابات عراق ۸۲ درصد بوده است.
وی با اعلام این خبر گفت که شمار شرکت کنندگان در رأیگیری ویژه انتخابات عراق به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.
بر اساس گزارش شفق نیوز، اقلیم کردستان بالاترین نرخ مشارکت را با بیش از ۹۷% برای سه استان اربیل، دهوک و سلیمانیه ثبت کرد، در حالی که نرخ مشارکت در استانهای مرکزی و جنوبی عراق بین ۵۰ تا ۸۵% متغیر بود.
در رأیگیری ویژه، ۱.۳۱۳.۹۸۰ رأیدهنده نظامی در ۸۰۹ مرکز رأیگیری و ۴۵۰۱ شعبه رأیگیری حق شرکت داشتند.
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