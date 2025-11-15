۲ شرط اساسی داوطلبان شوراهای اسلامی در استان سمنان اعلام شد

ابراهیم رستمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای فرایندهای انتخابات شورای اسلامی در شهرها و روستاهای استان سمنان بیان کرد: فرآیندها یک به یک از سوی ستاد انتخابات استان سمنان در دست اجرا است و داوطلبان کم کم آماده نام نویسی می‌شوند.

وی افزود: فرصت استعفا برای داوطلبان حضور در انتخابات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان به اتمام رسیده است در روستاها مطابق بند دوم ماده ۴۱ تا ۳۰ آبان ماه فرصت دارند که استعفا بدهند تا بتوانند در انتخابات به عنوان داوطلب اعلام نمایند همچنین باید به این نکته اشاره کرد که صرف استعفا دادن کافی نیست بلکه باید نامه رسمی پذیرش استعفای آنان هم اعلام گردد

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان همچنین ادامه داد: از ابتدای آذرماه همه داوطلبان انتخابات شورای شهرها و روستاها باید برای دریافت گواهی عدم سو پیشینه اقدام نمایند که البته این اقدام الزامی است و توصیه می‌کنیم که از همین تاریخ یکم آذرماه هم این اقدام انجام شود تا به لحاظ زمانی داوطلبان در هنگام ثبت نام به مشکل برنخورند.

رستمی فرد با اشاره به ضرورت توجه داوطلبان به زمان بندی نام نویسی توضیح داد: دریافت گواهی سو پیشینه و همچنین ارائه نامه پذیرش استعفا دو اصل مهم در نام نویسی داوطلبان حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان است.

وی همچنین در خاتمه افزود: انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشورمان و طبیعتاً شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان قرار است که اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته آغاز فعالیت هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهردارها و دهیارها از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود از سوی دیگر باید این را هم گفت که دوره فعالیت شورای هفتم چهار ساله و مطابق روال گذشته است.