  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

وزیر کشور عراق: انتخابات ویژه عراق کاملاً «امن و روان» انجام می‌شود

وزیر کشور عراق: انتخابات ویژه عراق کاملاً «امن و روان» انجام می‌شود

وزیر کشور عراق اعلام کرد که انتخابات عراق برای گروه‌های ویژه کاملاً امن و روان و منظم در حال انجام است و مراکز رأی گیری تا ساعت ۶ عصر باز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری الجبال، عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق تأکید کرد که روند انتخابات ویژه پارلمانی در عراق بسیار روان و منظم پیش می‌رود و مراکز رأی‌گیری کاملاً امن هستند.

این اظهارات ساعتی پس از آغاز روند رأی‌گیری ویژه در انتخابات پارلمانی و در پی حضور الشمری در یکی از مراکز رأی‌گیری در بغداد پایتخت برای رأی دادن، بیان شد.

الشمری در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: روند رأی‌گیری ویژه در بغداد و تمامی استان‌ها کاملاً روان در حال انجام است، به طوری که پرسنل به صورت دسته‌های متوالی تحت نظارت افسران، فرماندهان و مسئولین به صورت منظم به مراکز رأی‌گیری منتقل می‌شوند.

وی اشاره کرد که روند رأی‌گیری تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه دارد و همه می‌توانند برای شرکت در رأی‌گیری مراجعه کنند.

وزیر کشور تأکید کرد که وضعیت امنیتی در مناطق اطراف مراکز رأی‌گیری خوب و کاملاً امن است و کارها طبق برنامه پیش می‌رود.

وی خاطرنشان کرد که هماهنگی مؤثری بین دستگاه‌های امنیتی، افسران و مسئولین حفاظت از مراکز و کمیسیون انتخابات وجود دارد.

از صبح امروز درهای مراکز رأی کیری به روی نیروهای امنیتی و کادر حفاظت از مراکز رأی گیری که در زمان برگزاری انتخابات عمومی پارلمانی در روز ۱۱ نوامبر مسئولیت‌های کاری را بر عهده دارند و همچنین نیروهای ارتش، زندانیان و بیماران بیمارستان‌ها، آغاز شده است.

این انتخابات ساعت ۶ عصر امروز به پایان می‌رسد و با ادامه سکوت انتخاباتی که از صبح دیروز آغاز شده، روند انتخابات عمومی روز سه شنبه ۱۱ نوامبر به انجام خواهد رسید.

کد مطلب 6649678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها