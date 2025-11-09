به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری الجبال، عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق تأکید کرد که روند انتخابات ویژه پارلمانی در عراق بسیار روان و منظم پیش می‌رود و مراکز رأی‌گیری کاملاً امن هستند.

این اظهارات ساعتی پس از آغاز روند رأی‌گیری ویژه در انتخابات پارلمانی و در پی حضور الشمری در یکی از مراکز رأی‌گیری در بغداد پایتخت برای رأی دادن، بیان شد.

الشمری در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: روند رأی‌گیری ویژه در بغداد و تمامی استان‌ها کاملاً روان در حال انجام است، به طوری که پرسنل به صورت دسته‌های متوالی تحت نظارت افسران، فرماندهان و مسئولین به صورت منظم به مراکز رأی‌گیری منتقل می‌شوند.

وی اشاره کرد که روند رأی‌گیری تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه دارد و همه می‌توانند برای شرکت در رأی‌گیری مراجعه کنند.

وزیر کشور تأکید کرد که وضعیت امنیتی در مناطق اطراف مراکز رأی‌گیری خوب و کاملاً امن است و کارها طبق برنامه پیش می‌رود.

وی خاطرنشان کرد که هماهنگی مؤثری بین دستگاه‌های امنیتی، افسران و مسئولین حفاظت از مراکز و کمیسیون انتخابات وجود دارد.

از صبح امروز درهای مراکز رأی کیری به روی نیروهای امنیتی و کادر حفاظت از مراکز رأی گیری که در زمان برگزاری انتخابات عمومی پارلمانی در روز ۱۱ نوامبر مسئولیت‌های کاری را بر عهده دارند و همچنین نیروهای ارتش، زندانیان و بیماران بیمارستان‌ها، آغاز شده است.

این انتخابات ساعت ۶ عصر امروز به پایان می‌رسد و با ادامه سکوت انتخاباتی که از صبح دیروز آغاز شده، روند انتخابات عمومی روز سه شنبه ۱۱ نوامبر به انجام خواهد رسید.