به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی اقدامات امنیتی خود را در نوار مرزی مشترک با سوریه با توجه به انتخابات پارلمانی در عراق تشدید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی تدابیر امنیتی بی سابقه‌ای را در مناطق بیابانی به سمت نوار مرزی با سوریه در غرب استان الانبار اتخاذ کرده‌اند تا امنیت انتخابات پارلمانی در این کشور تأمین شود.

این نیروها تلاش دارند مانع انجام اقدامات تروریستی از سوی عناصر وابسته به داعش حین برگزاری انتخابات و روند رأی گیری در عراق شوند.

نیروهای حشد شعبی همچنین در نزدیکی مراکز اخذ رأی مستقر شده‌اند. مرحله نخست انتخابات پارلمانی عراق امروز و مرحله بعدی روز سه شنبه برگزار می‌شود.