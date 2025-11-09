مشارکت ۸۲ درصدی در انتخابات ویژه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس شورای کمیسران کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه انتخابات عراق ۸۲ درصد بوده است.

«عمر احمد»، با اعلام این خبر گفت که شمار شرکت کنندگان در رأی‌گیری ویژه انتخابات عراق به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

وی تاکید کرد که کمیساریای مستقل انتخابات عراق در قبال همه نامزدها بی طرف بوده است.

ستاد عملیات مشترک عراق ساعاتی قبل اعلام کرد که میزان مشارکت نیروهای نظامی در انتخابات ویژه عراق از ۸۰ درصد فراتر رفته است.

مرحله عمومی انتخابات عراق طی روز سه شنبه برگزار خواهد شد.