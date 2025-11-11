به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان امروز سه شنبه در سخنانی از همکاری در زمینه انرژی و لجستیک به عنوان مبنای مهمی برای مشارکت روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران سخن گفت.
رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به تلاشهای مداوم برای نوسازی گذرگاههای مرزی و گسترش مسیرهای ترانزیتی، از جمله مسیر راهآهن شمال-جنوب که روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران را به هم متصل میکند، گفت که همکاری در زمینه انرژی و لجستیک همچنان ستونهای اصلی این مشارکت هستند.
«قاسم توکایف» اضافه کرد: راه آهن روسیه- قزاقستان- ترکمنستان- ایران نقش ویژهای در فرایند گسترش ظرفیت گذرگاههای حمل و نقل شمال-جنوب دارند. نقشه راهی امضا شده که اجرای آن؛ ظرفیت این شریان راهبردی را در ۵ سال آینده تا ۲۰ میلیون تن در هر سال افزایش خواهد داد.
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