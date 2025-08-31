روایت کرملین از دیدارهای «پوتین» در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز یکشنبه با اشاره به دیدارهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر تیانجین چین اعلام کرد: مذاکرات بین پوتین و پاشینیان خوب ارزیابی می‌شود.

سخنگوی کرملین در این خصوص اضافه کرد: برنامه ریزی ها برای برگزاری نشست‌های بیشتر سران با رئیس جمهور پوتین برای فردا در حال انجام است. همچنین؛ احتمالاً گفتگویی بین پوتین و علی اف (رئیس جمهور جمهوری آذربایجان) وجود دارد و آنها در رویدادهای آتی دیدار خواهند کرد.

دیمیتری پسکوف اضافه کرد: پوتین در جریان استقبال رسمی از مهمانان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای با قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهوری قزاقستان نیز رایزنی کرد.