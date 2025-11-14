امام جمعه دشتی: پویش مردمی «آدینه مهربانی» هر هفته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پویش «آدینه مهربانی» با شعار «هر نماز جمعه، گرهی از کار یک خانواده باز کنیم» آغاز میشود تا نماز جمعه، علاوه بر عبادت الهی، کانون همدلی و یاریرسانی به نیازمندان باشد.
وی افزود: در قالب این پویش، هر هفته با مشارکت مردم مؤمن، کمکهایی برای رفع نیازهای ضروری خانوادههای کمبرخوردار جمعآوری خواهد شد.
امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: غرفهای با عنوان «آدینه مهربانی» در مصلی نماز جمعه برپا میشود تا نمازگزاران بتوانند با نذر مهربانی خود، در شادی و آرامش خانوادهای شریک شوند.
وی تأکید کرد: نماز جمعه؛ باید پایگاه مهربانی، همدلی و خدمت به مردم باشد.
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