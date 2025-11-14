به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حسینی، نماینده تیم ملی موی‌تای زنان ایران پس از کسب مدال نقره وزن ۶۵–۶۰ کیلوگرم ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در حالی که بغض شدید داشت و به دلیل از دست دادن مدال طلا اشک‌هایش بند نمی‌آمد، گفت: واقعاً شرمنده ایران و رئیس‌مان شدم چون قول طلا داده بودم. امسال هم مثل همیشه تیم ترکیه خیلی قدرتمند ظاهر شد و از پنج ورزشکار زن آنها، چهار نفر طلا گرفتند. اینها چیزی جز بهانه نیست، باختیم و نشد.

او درباره اینکه عملکرد تیم موی‌تای زنان ایران که با سه فینالیست و کسب سه مدال نقره همراه بود، اظهار داشت: بله، خوشبختانه سه مدال نقره گرفتیم که جا دارد به بچه‌ها خسته نباشید بگویم‌. همچنین از وزیر ورزش و جوانان تشکر می‌کنم که ما را حمایت کردند و از او ممنونم.

کاپیتان تیم ملی موی‌تای زنان ایران همچنین خاطرنشان کرد: امیدوارم در تورنمنت بعدی در ناگویا با مدال طلا جبران کنیم.