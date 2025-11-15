تصادف پراید و پژو در محور نطنز – کاشان ۱۰ مصدوم داشت

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۳:۰۶ بامداد امروز (۲۴ آبان ۱۴۰۴) در محور نطنز – کاشان، بعد از امامزاده، دو خودروی سواری پراید و پژو با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه بلافاصله با اعلام به مرکز فرماندهی اورژانس، منجر به اعزام دو کد امدادی ۱۱۵ و یک تیم از هلال‌احمر شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان اضافه کرد: این حادثه در مجموع ۱۰ مصدوم داشت که شامل ۴ مرد، ۳ زن و ۳ کودک بودند. از این تعداد، ۲ نفر در محل حادثه درمان سرپایی شدند و ۸ نفر دیگر برای ادامه مداوا به بیمارستان خاتم‌النبیاء نطنز انتقال یافتند.

وی افزود: همکاری به‌موقع نیروهای امدادی باعث جلوگیری از وخامت حال مصدومان شد. هم‌اکنون وضعیت عمومی بیشتر مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده است.

زمان‌پور بار دیگر از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز و احتیاط در مسیرهای بین‌شهری، به‌ویژه در ساعات نیمه‌شب، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.