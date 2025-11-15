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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

هشدار نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب

هشدار نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب

سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب بر صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بر صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید به توسل به زور علیه دولت قانونی و منتخب ونزوئلا را قانون‌شکنی آشکار و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد به‌ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن دانست و با اشاره به گزارش‌های متعدد مراجع بین‌المللی در توصیف حملات آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری به‌عنوان کشتارهای خودسرانه و فراقضایی، بر ضرورت توقف سو استفاده از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر برای تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بین‌المللی و ترویج یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه در سطح بین‌المللی یادآور شد.

کد مطلب 6656165
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 1
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      سخنرانی ، هشدار ، سخنرانی ، هشدار ، سخنرانی ، هشدار .... به نظر خودتان سخنرانی و هشدار کافی نیست !! فکر نمی‌کنید وظیفه شما رفع تحریم هاست ؟ فکر نمی‌کنید سخنرانی کافیست ؟
      • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
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        آقای محترم تا ابد در گوشت آویزان بکن تازمانی آمریکا آمریکاست وایران ایران هست هیچ تحریمی برداشته نخواهد شدهرکس بگوید رفع تحریم میکند
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
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      ترامپ میخواهد یک حملات ایضائی هوائی دست بزند بعدا ترامپ اعلام پیروزی بکند و از بقیه کشورها کارائیب زهر چشم بگیرد ولی هیچکدام کشورهای تسلیم ترامپ نخواهند شد

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