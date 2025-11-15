به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ با مصاف شهرداری گرگان و رعد پدافند اصفهان برگزار می‌شود.

این مسابقه از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن امام خمینی (ره) گرگان، معروف به «قلعه عقاب‌ها»، میزبان هواداران بسکتبال خواهد بود.

شهرداری گرگان که فصل گذشته جام قهرمانی را بالای سر برد، در حال حاضر با دو بازی کمتر و با ۱۳ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و برای نزدیک شدن به صدر نیاز مبرم به پیروزی در این مسابقه دارد. در سوی مقابل، رعد پدافند اصفهان تلاش می‌کند با خلق شگفتی، روند میزبان قدرتمند را مختل کند.

این دیدار به صورت زنده از شبکه استانی گلستان و همچنین از طریق صفحه رسمی باشگاه شهرداری گرگان در اینستاگرام پخش خواهد شد.