قائم آرامیس کنگان مقابل سپاهان اصفهان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازی‌های لیگ برتر زیر ۱۸ سال کشور، تیم قائم آرامیس کنگان با خلق یک نمایش فراموش‌نشدنی، موفق شد سپاهان اصفهانِ صدرنشین و بدون شکست را با نتیجه ۳–۲ شکست دهد و نخستین باخت طلایی‌پوشان را رقم بزند.

این مسابقه حساس عصر شنبه ۲۴ آبان در ورزشگاه شهدای بنک برگزار شد؛ جایی که قائم نیمه نخست را با نتیجه ۲ بر صفر به سود خود پایان داد و تماشاگران را به اوج هیجان رساند.

در نیمه دوم اما سپاهان که صدرنشین گروه اول و مدعی اصلی قهرمانی است، با دو گل پیاپی بازی را به تساوی کشاند و همه‌چیز را دوباره برابر کرد.

در حالی که تصور می‌شد بازی به سمت تقسیم امتیازات پیش می‌رود، دقیقه ۸۸ قائم آرامیس کنگان یک پنالتی حساس به دست آورد و با تبدیل آن به گل، مسابقه را با نتیجه ۳–۲ خاتمه داد.

این پیروزی نه‌تنها اولین شکست سپاهان در این رقابت‌ها بود، بلکه یکی از درخشان‌ترین و تاریخی‌ترین بردهای فوتبال پایه شهرستان کنگان نیز به شمار می‌رود؛ بردی که جایگاه قائم آرامیس را در سطح فوتبال پایه کشور تثبیت و نگاه‌ها را به استعدادهای این تیم جلب کرد.

قائم آرامیس کنگان با این نمایش بزرگ، نشان داد که در لیگ برتر زیر ۱۸ سال نه‌تنها یک تیم معمولی نیست، بلکه قدرتی قابل احترام و تهدیدی جدی برای مدعیان اصلی محسوب می‌شود.