به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رئیسی در این نشست شورای پدافند غیرعامل هرمزگان با اشاره به روند شناسایی ناقل بیماری تب دنگی در کشور، اظهار کرد: ایران از معدود کشورهایی است که قبل از مشاهده موارد بیماری، ناقل تب دنگی یعنی پشه آئدس را شناسایی کرد و نخستین پشه در سال ۱۳۹۸ و نخستین موارد بیماری در سال ۱۴۰۲ پس از اپیدمی اعلام‌نشده امارات وارد کشور شد که ۱۸۰ بیمار وارد استان فارس، به‌ویژه جهرم، لار و گراش شدند. با وجود این تعداد از بیماران وارده به کشور، هیچ‌یک از بیماران را از دست ندادیم و آمادگی کامل وجود داشت.

به گفته رئیسی، پس از موارد اولیه در فارس، ۱۱ مورد در بندرلنگه و سپس مواردی در سیستان و بلوچستان و بوشهر مشاهده شد. همچنین گیلان و مازندران به پشه آئدس آلوده شده است.

وی با اشاره به تجربه موفق سنگاپور در کنترل تب دنگی افزود: در این کشور وظیفه اصلی مبارزه با تب دنگی نه برعهده وزرارت بهداشت بلکه برعهده شهرداری است. چراکه مقابله با این بیماری بدون بهسازی محیط و حذف آب‌های راکد ممکن نیست.