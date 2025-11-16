https://mehrnews.com/x39BMj ۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ کد مطلب 6657399 استانها خوزستان استانها خوزستان ۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ بارش سیلآسا در شوشتر خوزستان در این فیلم، بارش سیلآسا در شوشتر خوزستان را مشاهده میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6657399 کپی شد مطالب مرتبط ۲ سانحه رانندگی هنگام باران ۱۲ مصدوم در خوزستان برجا گذاشت آغاز بارشها در خوزستان از فردا شب و کاهش ۶ درجهای دما سبزهزاری: سامانه بارشی از امشب وارد خوزستان میشود صابری: فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان غربی تشدید می شود برچسبها شهرستان شوشتر هواشناسی خوزستان سیل
نظر شما