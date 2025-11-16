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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

بارش سیل‌آسا در شوشتر خوزستان

بارش سیل‌آسا در شوشتر خوزستان

در این فیلم، بارش سیل‌آسا در شوشتر خوزستان را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6657399

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