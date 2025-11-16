امیرمحمد دفتری در جایگاه پنجم مسابقات جودو ایستاد 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مسابقات جودو بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) در توکیو پیگیری شد.

در وزن ۷۳- کیلوگرم این رقابت ها، امیرمحمد دفتری پس از غلبه بر جودوکار آمریکایی در دور اول، موفق شد در دور دوم حریفی از فرانسه را شکست دهد. او در دور سوم برابر نماینده قزاقستان قرار گرفت و با متحمل شدن شکست از حضور در فینال این وزن بازماند.

دفتری آخرین مبارزه خود را برابر نماینده کشور اوکراین برگزار کرد. او نتیجه این مبارزه را واگذار کرد و در جایگاه پنجم ایستاد.

پیش از این علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.