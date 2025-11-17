پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس وارد زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز با استقبال گسترده مردم وارد شهر زنجان شد. حضور پرشور شهروندان از اقشار مختلف فضایی معنوی در سطح شهر ایجاد کرد و مراسم استقبال با حالوهوایی آمیخته با احترام و تجلیل از مقام شهدا برگزار شد.
مردم زنجان از ساعات ابتدایی در مسیر تشییع حضور یافته بودند و تابوتهای این دو شهید گمنام را که پس از سالها تفحص به میهن بازگشتهاند، بر دستان خود تشییع کردند. در این مراسم، خانوادهها، جوانان، نوجوانان و رزمندگان دوران دفاع مقدس حضور داشتند.
پیکر شهدا پس از طی مسیر تشییع، به حسینیه ثارالله منتقل شد. همزمان با ورود تابوتها، فضای حسینیه با قرائت زیارت، روشن شدن شمعها و پخش عطر گلاب حالوهوایی معنوی به خود گرفت.
طبق اعلام مسئولان، آئینهای وداع و تشییع نهایی این دو شهید گمنام طی روزهای آینده و طبق برنامهریزی انجامشده اطلاعرسانی خواهد شد. شهدا پس از تعیین محل تدفین، در نقاط مصوب شهری به خاک سپرده میشوند.
