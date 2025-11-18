عامل درگیری در محله تهرانپارس تهران بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس امنیت فاتب، با اقدامات تخصصی و سریع مأموران پلیس، عامل اصلی یک درگیری محلی که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در منطقه تهرانپارس رخ داده بود، شناسایی و بازداشت شد.

در این حادثه تعدادی افراد موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سد کردن مسیر رفت‌وآمد شده بودند که موضوع بلافاصله توسط تیم‌های عملیاتی پیگیری شد.

مأموران پس از شناسایی افراد دخیل، متهم اصلی را در محدوده فلکه چهارم تهرانپارس دستگیر کردند. در جریان این عملیات، از محل اقامت وی مقادیری اقلام ممنوعه و ابزارهای مرتبط نیز کشف و ضبط شد.

معاون اجتماعی پلیس امنیت فاتب با قدردانی از همکاری و اطلاع‌رسانی سریع شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.