جریمه ۷.۵ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم خانگی در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، حسنی رحیمیان صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از محکومیت یک قاچاقچی لوازم خانگی در سقز به مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد و گفت: این محکومیت پس از کشف ۱۰۲ دستگاه خردکن قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در خودروی سواری صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، از محکومیت یک قاچاقچی لوازم خانگی در شهرستان سقز خبر داد و گفت: پس از بررسی پرونده قاچاق ۱۰۲ دستگاه خردکن به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، متهم به پرداخت هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان افزود: این پرونده پس از کشف کالاهای قاچاق توسط مأموران پلیس آگاهی در حین پایش و کنترل خودروهای عبوری در محور سقز- بانه به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی گفت: پس از رسیدگی، با توجه به عدم ارائه مدارک معتبر از سوی متهم و به دلیل اینکه ارزش خودرو از ارزش کالاهای مکشوفه بیشتر بود، محکومیت مالی برای وی صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین به میزان پرونده‌های مربوط به وسایل خانگی و قاچاق در سال جاری اشاره کرد و گفت: از تاریخیکم فروردین ۱۴۰۴ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۴، در مجموع ۱۰۳ پرونده مربوط به کالاهای خانگی با محکومیت ۷ میلیارد ریال و ۲۲۴ پرونده قاچاق با محکومیت ۵۰۰ میلیارد ریال در استان رسیدگی شده است.

رحیمیان با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی کردستان با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، به شدت با متخلفین و قاچاقچیان مقابله خواهد کرد تا از واردات غیرقانونی و آسیب به تولیدات داخلی جلوگیری شود.