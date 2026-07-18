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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۳

محکومیت ۴۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در سقز؛ کشف ۱۷ هزار لیتر نفت‌گاز

محکومیت ۴۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در سقز؛ کشف ۱۷ هزار لیتر نفت‌گاز

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت ۴۰ میلیارد ریالی یک قاچاقچی سوخت در سقز خبر داد و گفت: پرونده این فرد پس از کشف ۱۷ هزار لیتر نفت‌گاز قاچاق در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از محکومیت سنگین یک قاچاقچی سوخت در شهرستان سقز خبر داد و گفت: متهم پرونده قاچاق ۱۷ هزار لیتر نفت‌گاز به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۷ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و با توجه به ارائه نکردن اسناد و مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و وی را با احتساب ارزش وسیله نقلیه حامل سوخت، به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی ایرانخواه پس از دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاعات منابع محلی مبنی بر حمل‌ونقل سوخت غیرمجاز، یک دستگاه کامیون حامل محموله قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

رحیمیان تصریح کرد: پرونده این تخلف پس از تشکیل برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان سقز ارسال شد و در نهایت حکم محکومیت متهم صادر شد.

کد مطلب 6890974

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