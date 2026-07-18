به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از محکومیت سنگین یک قاچاقچی سوخت در شهرستان سقز خبر داد و گفت: متهم پرونده قاچاق ۱۷ هزار لیتر نفت‌گاز به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۷ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و با توجه به ارائه نکردن اسناد و مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و وی را با احتساب ارزش وسیله نقلیه حامل سوخت، به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی ایرانخواه پس از دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاعات منابع محلی مبنی بر حمل‌ونقل سوخت غیرمجاز، یک دستگاه کامیون حامل محموله قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

رحیمیان تصریح کرد: پرونده این تخلف پس از تشکیل برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان سقز ارسال شد و در نهایت حکم محکومیت متهم صادر شد.