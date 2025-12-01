محکومیت ۱۳ میلیارد ریالی قاچاقچی کود شیمیایی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: متهم پرونده قاچاق کود شیمیایی در سقز به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴۱۰ کیسه کود شیمیایی به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال پس از ارجاع به تعزیرات حکومتی سقز، مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام منتسب را محرز دانسته و با احتساب ارزش خودرو حامل محموله، وی را به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

رحیمیان با بیان اینکه این محموله توسط مأموران نیروی انتظامی کشف شده است، گفت: پس از بازرسی خودروهای عبوری در محور بوکان – سقز، محموله قاچاق از داخل یک دستگاه خودرو شناسایی و پرونده جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.