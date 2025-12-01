  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

محکومیت ۱۳ میلیارد ریالی قاچاقچی کود شیمیایی در کردستان

محکومیت ۱۳ میلیارد ریالی قاچاقچی کود شیمیایی در کردستان

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از صدور حکم ۱۳ میلیارد ریالی برای متهم پرونده قاچاق ۴۱۰ کیسه کود شیمیایی در شهرستان سقز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: متهم پرونده قاچاق کود شیمیایی در سقز به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴۱۰ کیسه کود شیمیایی به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال پس از ارجاع به تعزیرات حکومتی سقز، مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام منتسب را محرز دانسته و با احتساب ارزش خودرو حامل محموله، وی را به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

رحیمیان با بیان اینکه این محموله توسط مأموران نیروی انتظامی کشف شده است، گفت: پس از بازرسی خودروهای عبوری در محور بوکان – سقز، محموله قاچاق از داخل یک دستگاه خودرو شناسایی و پرونده جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6674207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها