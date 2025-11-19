افزایش مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در ۶ ماهه اول امسال ۲۷۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۹۵ نفر مرد و ۷۹ نفر زن بودند.

افزایش ۱۶.۶ درصدی تلفات گازگرفتگی در نیمه اول سال جاری در حالی است که عمده مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در نیمه دوم سال و عمدتاً از ماه آذر به بعد که در اغلب نقاط کشور شاهد سردتر شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی هستیم، رخ می‌دهد.

بر اساس آمارهای سال گذشته (۱۴۰۳)، از کل تلفات ۸۵۷ نفره مسمومیت با گاز، ۴۹۷ نفر تنها در چهار ماه پایانی سال جان باخته‌اند که ۵۸ درصد از تلفات یکسال را در بر می‌گیرد.در این سال بیشترین تلفات در ماه بهمن با ۱۳۶ فوتی ثبت شده است.

این روند در آمار تلفات مسمومیت با گاز سال‌های دیگر نیز تکرار شده و همواره با رشد قابل توجه تلفات در نیمه دوم هر سال مواجه بوده‌ایم. بر اساس آمارهای چهار سال اخیر، در سال ۱۴۰۰ از ۸۳۹ مرگ ثبت شده بر اثر گازگرفتگی، ۶۵۶ مورد (۷۸ درصد) مربوط به نیمه دوم سال است. در سال ۱۴۰۱ نیز ۶۸۹ مورد (۷۵.۵ درصد) از ۹۱۳ مرگ بر اثر مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم سال بوده است.

همچنین آمار تلفات مسمومیت با گاز در نیمه دوم سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۲۰ نفر از ۷۹۶ مورد مرگ (۶۵.۳ درصد) و ۶۲۲ نفر از ۸۵۷ فوتی (۷۲.۶ درصد) مسمومیت با گاز در کل سال بوده است.

سازمان پزشکی قانونی در آستانه ورود به روزهای سرد سال و چهار ماه پایانی سال که بر پایه آمارها با بیشترین میزان مسمومیت با گاز منوکسید کربن مواجه هستیم، از هموطنان عزیز درخواست می‌کند تا با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های ارائه شده مانع از وقوع مخاطرات جانی و حوادث تلخ برای خود و عزیزانشان شوند.

چگونه از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن پیشگیری کنیم؟

اخگری رئیس مرکز کنترل کیفی آزمایشگاه‌های سازمان در خصوص راه‌های پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن می‌گوید: بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز مسمومیت با این گاز وجود جریان کافی هوا در محیط است. اگر در محیطی از وسیله گرمایشی استفاده می‌کنیم حتماً باید جریان هوای کافی در آن فضا وجود داشته باشد.

وی تصریح می‌کند: جریان هوای کافی علاوه بر اینکه باعث خارج کردن گازهای سمی از محیط می‌شود، به احتراق کامل سوخت‌های فسیلی نیز کمک می‌کند. روشن کردن گاز پیک نیکی و منقل در وسایل نقلیه سنگین یا در ساختمان‌های نیمه‌کاره و استفاده از بخاری‌های بدون دودکش که فاقد سنسور حساس به گاز منوکسید کربن هستند به ویژه در فضاهای کوچک که فاقد تهویه مناسب هستند از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به بروز مسمومیت با این گاز کشنده شود.

متخصص سم شناسی و عضو هیأت علمی سازمان استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، کنترل و رفع انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری، شومینه و سایر وسایل گرمایشی را بهترین راه پیشگیری از بروز مسمومیت با گاز منوکسید کربن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: دقت و توجه به داغ بودن دودکش روشی برای آزمایش کارکرد مناسب دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری سرد است دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است در این صورت باید ضمن رفع نقص، به‌طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره به تهویه هوا و خروج گازهای سمی از محیط کمک کنید.

اخگری اظهار می‌کند: در صورت استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، نباید تمامی روزنه‌های جریان هوا در منزل و به ویژه اتاق خواب مسدود شود. همچنین از نصب آبگرمکن در حمام و روشن کردن شعله‌های اجاق گاز در آشپزخانه برای گرم نگه داشتن محیط داخل خانه، جدا خودداری شود.