به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در تعطیلات پیش‌رو خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها و به منظور مدیریت ترافیک، پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای، پلیس راه فراجا طرح ویژه‌ای را برای ایام تعطیلات پایان هفته تدوین کرده است.

محدودیت‌های ترافیکی موتورسیکلت‌ها

وی افزود: براساس این طرح، تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۸ آبان تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۴ آذر در برخی محورهای پر تردد شمالی و شرقی ممنوع است. این محورهای شامل کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران – سمنان – مشهد به‌صورت یکپارچه از ورود موتورسیکلت‌ها جلوگیری خواهد شد.

محور کرج – چالوس

رئیس پلیس راه فراجا در خصوص محدودیت‌های ترافیکی محور کرج – چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است. علاوه بر این، در روزهای پیک، در صورت افزایش حجم ترافیک، این محور به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

وی در ادامه به روزهای پیک ترافیکی اشاره کرد و افزود: این محدودیت‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ آبان، همچنین شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه ۱، ۲ و ۴ آذر اعمال خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد در خصوص محدودیت‌های ویژه در روزهای حساس گفت: در روز جمعه ۳۰ آبان و شب یکشنبه ۳ آذر، محدودیت‌های ویژه به شرح زیر اجرا می‌شود:

از ساعت ۱۲:۰۰ ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران – شمال ممنوع خواهد بود.

از ساعت ۱۳:۰۰ ورودی پل زنگوله به سمت چالوس مسدود می‌شود.

از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد.

از ساعت ۲۲:۰۰ طرح پایان یافته و محور پل زنگوله – مرزن‌آباد دوباره به‌صورت دوطرفه باز خواهد شد.

محدودیت در محور هراز

سردار کرمی‌اسد در خصوص محدودیت‌های محور هراز گفت: تردد تریلر در محور هراز همچنان ممنوع است و همچنین تردد کامیون و کامیونت به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای چهارشنبه ۲۸ آبان، پنجشنبه ۲۹ آبان، جمعه ۳۰ آبان، شنبه ۲ آذر، یکشنبه ۳ آذر و سه‌شنبه ۴ آذر ممنوع است.

وی افزود: در صورت افزایش بار ترافیکی، محور از پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

محدودیت در محور قدیم رشت – قزوین

رئیس پلیس راه فراجا در ادامه گفت: در صورت افزایش ترافیک در محور قدیم رشت – قزوین، تردد تریلر و کامیون به‌جز حاملین سوخت و مواد فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای جمعه ۳۰ آبان و دوشنبه ۳ آذر ممنوع خواهد بود.

محدودیت تردد در محور قشم

سردار کرمی‌اسد همچنین در خصوص محور قشم گفت: در محور قشم نیز محدودیت یک‌طرفه در ساعت‌های خاص اعمال خواهد شد. از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۳۰ آبان و یکشنبه ۳ آذر، محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور (آریانا) به سمت خروجی قشم تا پل حاجی‌آباد / پیچ کلیکان اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان تأکید کرد: پلیس راه فراجا از تمام هموطنان درخواست دارد تا با رعایت مقررات و پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای پیک، به پلیس در حفظ ایمنی جاده‌ها کمک کنند و با همکاری خود، مانع بروز حوادث و ترافیک سنگین شوند.