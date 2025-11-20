  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۴

اجرای سیستم نوین آبیاری در ۳.۲ هکتار از اراضی کلاته‌خیج شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای سیستم نوین آبیاری در وسعت ۳.۲ هکتار از اراضی منطقه کلاته‌خیج خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۳۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح پنجشنبه در بازدید از مزارع منطقه کلاته خیج شاهرود با بیان اینکه سیستم نوین آبیاری در این منطقه اجرا شده است، ابراز داشت: وسعت اجرای این طرح ۳.۲ هکتار بوده است.

وی با بیان اینکه این سیستم شامل آبیاری تحت فشار قطره‌ای نواری است، افزود: برای این طرح سه هزار و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه این طرح با حضور مسئولان سازمانی، تحویل موقت بهره بردار شد، ابراز داشت: این طرح برای الگوی کشت زعفران و جو اجرایی شده است.

آقا بیکی در ادامه تصریح کرد: هدف این طرح‌ها افزایش راندمان آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه گسترش استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری در شهرستان مورد تاکید است، افزود: انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این سیستم، گام مؤثری در جهت صرفه‌جویی در مصرف منابع آبی و افزایش تولید در واحد سطح برداشته شود.

