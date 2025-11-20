به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح پنجشنبه در بازدید از مزارع منطقه کلاته خیج شاهرود با بیان اینکه سیستم نوین آبیاری در این منطقه اجرا شده است، ابراز داشت: وسعت اجرای این طرح ۳.۲ هکتار بوده است.

وی با بیان اینکه این سیستم شامل آبیاری تحت فشار قطره‌ای نواری است، افزود: برای این طرح سه هزار و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه این طرح با حضور مسئولان سازمانی، تحویل موقت بهره بردار شد، ابراز داشت: این طرح برای الگوی کشت زعفران و جو اجرایی شده است.

آقا بیکی در ادامه تصریح کرد: هدف این طرح‌ها افزایش راندمان آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه گسترش استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری در شهرستان مورد تاکید است، افزود: انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این سیستم، گام مؤثری در جهت صرفه‌جویی در مصرف منابع آبی و افزایش تولید در واحد سطح برداشته شود.