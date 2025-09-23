  1. استانها
پیش‌بینی برداشت ۳۳ هزار تن سیب از باغات شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با تاکید براینکه برداشت سیب از باغات شهرستان تا اواخر مهرماه ادامه دارد، گفت: برداشت ۳۳ هزار تن سیب پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح سه شنبه در بازدید از باغات سیب بخش بسطام با بیان اینکه برداشت این محصول از اوایل تیرماه آغاز شده است، ابراز داشت: با اقلام دیر رس برداشت محصول تا اواخر مهرماه ادامه دار است.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات سیب یک هزار و ۹۰۰ هکتار است، افزود: برداشت ۳۳ هزار و ۵۶۰ هکتار سیب از باغات شاهرود پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه ارقام مختلف سیب در منطقه کشت می‌شود، ابراز داشت: گلاب، گلدن دلیشز، رد دلیشز، گالا، سوپر گالا، دلبار، فوجی، جاناگلد، گرانی اسمیت از جمله آنها است.

آقا بیکی با بیان اینکه ۸۰ درصد سیب تولیدی شاهرود مصرف تازه خوری داخل استان دارد و یا به دیگر شهرهای کشور ارسال می‌شود، تصریح کرد: ۲۰ درصد مابقی سیب تولیدی به صورت محصولات مختلف فرآوری می‌شود.

وی افزود: برای افزایش کمی و کیفی محصول تولیدی و کاهش مصرف آب اقدامات مؤثری نظیر برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی، هرس درختان و اصلاح روش‌های آبیاری در دستور کار است.

