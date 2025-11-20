امیر نصیرزاده: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تصمیمات نادرست گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی «ایران ژئو» و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری اطلاعات مکانی که صبح امروز (پنجشنبه) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش کلیدی حکمرانی مبتنی بر اطلاعات و دانش در پیشگیری از بحرانها، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات و ناترازیهای کنونی در حوزههای مختلف، ناشی از تصمیمگیریهای نادرست گذشته و راهبرد نادرست است.
امیر نصیرزاده با بیان اینکه اگر حکمرانی ما مبتنی بر اطلاعات و دانش باشد، اطلاعات داده مکانی بسیار به ما کمک خواهد کرد، گفت: ناترازی در حوزههایی مانند آب، برق، گاز و کشاورزی و تشکیل چنین نمایشگاههایی فرصتی برای تدوین راهبرد درست است. با استفاده از این ظرفیتها میتوانیم راهبرد درست تدوین و از بحرانها و مشکلات آینده پیشگیری کنیم. امروز باید بنشینیم فکر کنیم و برای آینده برنامهریزی کنیم تا کارهای بهتر و درستتری انجام دهیم. محصولات و دستاوردهای این نمایشگاه میتواند به کشور کمک شایانی کند
وی یکی از ضعفهای اصلی را عدم آشنایی کافی مدیران با توانمندیها و ظرفیتهای این حوزه عنوان کرد و گفت: لازم است همکاران ما در این عرصه مدیران را بیش از پیش با قابلیتهایمان آشنا کنند.
امیر نصیرزاده در پاسخ به سؤالی درباره تضمین پایبندی به حکمرانی، خاطرنشان کرد: انجام این کار به تنهایی توسط یک وزارتخانه کافی نیست. خوشبختانه رئیسجمهور بهطور مداوم این موضوع را مطالبه میکنند و بهویژه در حوزههایی مانند نفت و کاداستر بر آن تأکید دارند. تصمیمگیری باید مبتنی بر تحلیل یکپارچه باشد. تمام نهادها و دستگاهها باید اطلاعات خود را بر مبنای دادههای صحیح ارائه دهند تا تحلیل یکپارچهای صورت گیرد و در نهایت تصمیم یکپارچهای گرفته شود.
وزیر دفاع با بیان اینکه دولت بهشدت از وزارتخانهها مطالبه دارد، تصریح کرد: در این زمینه عزم و جدیت رئیسجمهور کاملاً محسوس است.
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