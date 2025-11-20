به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی سرطان که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز برگزار شد، بر ضرورت تقویت رویکردهای علمی و مدیریتی در حوزه سرطان تأکید کرد.

وی با اشاره به آمار جهانی گفت: سرطان‌های سر و گردن حدود ۴.۵ درصد از کل سرطان‌های انسانی را تشکیل می‌دهند و این موضوع اهمیت توجه ویژه به پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر را دوچندان می‌کند.

حریرچی در تشریح وضعیت این سرطان‌ها افزود: سرطان‌های سر و گردن شامل سرطان‌های حفره دهان، حلق، حنجره، بینی و سینوس‌ها و غدد بزاقی هستند. همچنین ۴.۱ درصد از سرطان‌های انسانی مربوط به تیروئید است و از میان ۲۰ میلیون مورد سرطان ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲، حدود ۶ میلیون مورد سرطان پوستی غیرملانوما بوده که بخش زیادی از آن در ناحیه سر و گردن رخ داده است.

وی با بیان اینکه بروز این سرطان‌ها در ایران کمتر از میانگین جهانی است اما روند آن رو به افزایش است، تصریح کرد: در ۲۰ سال اخیر مرگ‌ومیر ناشی از سرطان‌های سر و گردن کاهش یافته که شاید ناشی از گسترش آموزش‌های تخصصی فلوشیپ سرطان باشد.

حریرچی، مصرف دخانیات و الکل را عوامل اصلی ابتلاء دانست و افزود: در حالی که در اروپا و آمریکا موارد ناشی از دخانیات رو به کاهش است، در ایران مصرف دخانیات و الکل افزایش یافته است. در مقابل، موارد وابسته به HPV در اروپا و آمریکا رشد کرده و اکنون حدود ۷۰ درصد سرطان‌های اوروفارنکس ناشی از HPV هستند.

وی بر ضرورت تشخیص دقیق تأکید کرد و گفت: معاینه کامل دهان و نمونه‌برداری صحیح از کناره ضایعه، بدون خارج کردن کامل ضایعه بدخیم، برای تشخیص درست ضروری است.

این استاد دانشگاه همچنین به درمان‌های نوین اشاره کرد و گفت: داروی کیترودا (Keytruda) پس از واکسن کووید، پرفروش‌ترین داروی جهان از نظر ارزش مالی بوده و در بسیاری از سرطان‌ها کاربرد داشته است. البته امروزه داروهای ضدچاقی بیشترین فروش را به خود اختصاص داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار آن‌ها به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد.

حریرچی در پایان خاطرنشان کرد: با ارتقای استانداردهای تشخیص، جراحی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی می‌توان امید به زندگی و کیفیت درمان بیماران مبتلا به سرطان‌های سر و گردن را به‌طور چشمگیری افزایش داد.