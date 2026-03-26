متا و گوگل در یک پرونده دیگر متهم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، در این پرونده بحث شده بود که پلتفرم های اجتماعی نقشی مهم در آسیب رسانی به سلامت ذهنی زنان جوان داشته اند یا خیر.

اعضای هیات منصفه از شاکی پرونده که به نام کیلی شناخته می شد، پشتیبانی کردند.

این تصمیم به معنای آن است که گوگل و متا باید سه میلیون دلار غرامت بپردازند و متا باید ۷۰ درصد این هزینه را تقبل کند.احتمال دارد غرامت های بیشتری نیز تعیین شود.

هدف این پرونده تاریخی که در دادگاه عالی منطقه لس آنجلس برگزار شد، مسئولیت پذیر کردن پلتفرم های اجتماعی به خصوص اینستاگرام و یوتیوب درباره آسیب هایی است که کیلی زده اند. این زن جوان ۲۰ ساله مدعی شده بود آسیب های مذکور به اضطراب، افسردگی و موارد دیگر در وی منجر شده اند.

وکلای متا بحث کردند که عامل های دیگر مانند زندگی خانوادگی کیلی و طلاق والدینش ونه اپ های مذکور در ایجاد این بیماری ها نقش داشته اند.

اما شواهد ارائه شده در دادگاه نظر هیات منصفه را به سود شاکی تغییر داد. این شواهد حاکی از آن بود که متا از میزان اعتیادآورد بودن پلتفرم هایش میان نوجوانان آگاه بوده و به طور مرتب درباره این موضوع تحقیق می کرده و از یافته های پژوهش ها برای افزایش تعامل کاربران جوان بهره برده است.

قبل از برگزاری دادگاه این پرونده، تیک تاک و اسنپ چت که از جمله متهمان پرونده بودند، شکایت را تسویه کرده بودند.