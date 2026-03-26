محمد مومنی: فیفا به خاطر پول چشم هایش را به روی انسانیت بسته است

محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و یکی از کشورهای مبزبان جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم شخص ترامپ باید افتخار کند که تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است به آمریکا سفر کند چون هم از لحاظ مادی و هم معنوی حضور تیم ملی ایران در آمریکا به این کشور شخصیت می دهد.

او ادامه داد: مسئولان ورزش کشور باید تصمیم بگیرند که چه شرایطی به نفع تیم ملی فوتبال خواهد بود و مطابق آن عمل کنند، خیلی از بازیکنان و جوانان آینده و زندگی شان بستگی به حضور در جام جهانی دارد. حضور یا عدم حضور در جام جهانی نیاز به واکاوی دارد و باید بیشتر روی آن تأمل کرد. کشوری که نمی تواند امنیت تیم ها را تامین کند فیفا چرا باید میزبانی جام جهانی را به آن دهد؟ مهم‌ترین عامل حضور در جام جهانی امنیت تیم ها خواهد بود.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: چه بسا امکان دارد که بازی های گروه ما در جام جهانی در کشور مکزیک برگزار شود که هم باعث خواهد شد تا بازیکنان به راحتی در جام جهانی حضور یابند و هم حیثیت ورزشی خودمان را می توانیم به دنیا نشان دهیم. چون ما توانایی زیادی در این امر داریم و یک برگ برنده برای ما خواهد بود که بتوانیم بازی های خودمان را در کشور مکزیک برگزار کنیم تا هم امنیت بهتر و هم تماشاگران بیشتری را داشته باشیم.

مومنی در پاسخ به این سوال که چرا فیفا در مقابل صحبت های وقیحانه رئیس جمهور آمریکا سکوت کرده، گفت: سران فیفا خودشان هم گیج شده اند که چه صحبتی کنند؛ آنها بارها از آمریکا و تصمیمات این کشور حمایت کرده اند و اکنون نیز وابسته به منابع مالی شرکت های مرتبط با آمریکا هستند. بسیاری از منابع مالی و اسپانسرینگ فیفا را شرکت های بزرگ آمریکایی تشکیل می دهند و در صورت اظهارات خلاف سیاست های آمریکا ممکن است فیفا منابع های مالی خود را از دست دهد و به همین جهت چشمان خود را روی منافع انسانی بسته اند.

مدیرعامل سابق باشگاه مس رفسنجان خاطر نشان کرد: حمایت از حقوق بشر و دموکراسی تنها در حرف است و زمانی که به عمل می رسد سران فیفا لال می شوند.

او در رابطه با احتمال برگزاری متمرکز مسابقات لیگ برتر گفت: فکر نمی کنم که ما امکانات برگزاری متمرکز مسابقات لیگ برتر را داشته باشیم ضمنا شرایط اکنون سخت است و بازیکنان تیم ها از آمادگی بدنی به دور هستند و اگر این اتفاق رخ دهد که ما بتوانیم مسابقاتمان را در یکجا برگزار کنیم به آماده سازی تیم ملی بسیار کمی خواهد کرد و وضعیت تیم ها در جدول هم مشخص خواهد شد. فوتبال آسایش و آرامش زیاری به مردم می دهد و همانطور که کشورهای حاشیه خلیج فارس بازی های خودشان را ازسرگرفته اند اگر ما هم این کار را انجام دهیم بسیار خوب خواهد بود.