به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی درجریان بازدید از مراکز اورژانس اجتماعی و صدای مشاور ضمن تبریک سال نو به کارکنان، اظهار کرد:خدمت‌رسانی شبانه‌روزی در این مراکز، به‌ویژه در شرایط سختی که جامعه با انواع فشارهای روانی و اجتماعی مواجه شده، ارزش مضاعف دارد.

وی با بیان اینکه راهکارهایی برای ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی و افزایش رضایتمندی گروه‌های هدف باید مورد توجه قرار گیرد افزود:نقش تیم‌های مشاوره و روانشناسی بهزیستی در کاهش تنش‌ها، حمایت از خانواده‌ها و حفظ سلامت روحی اقشار آسیب‌پذیر، نقشی بی‌بدیل است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل تصریح کرد:استانداری اردبیل آماده هرگونه همکاری برای تقویت خدمات دهی موسسه های تحت مدیریت اداره کل بهزیستی است.

این بازدید با تاکید استاندار اردبیل بوده که به همراه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ومدیرکل بهزیستی استان، معاون سلامت اجتماعی از مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و صدای مشاور ۱۴۸۰ انجام شد.

در این بازدید میدانی، وضعیت ارائه خدمات تخصصی در حوزه مداخلات روانی‌اجتماعی، مشاوره‌های فردی و خانوادگی، و رسیدگی به موارد در معرض آسیب بررسی شد.