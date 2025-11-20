به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر پنجشنبه در همایش فرمانداران و شهرداران استان مرکزی در مهاجران اظهار کرد: در هر محله باید یک پایگاه مشخص با مسئولیتپذیری افراد محلی شکل گیرد و هیچ محلهای بدون ساختار مدیریتی باقی نماند.
وی افزود: تجربههای گذشته نشان داده است که مردم توانمندیهای فراوانی در مدیریت امور محلی دارند و با سازماندهی این توانمندیها، میتوان خدمات محلهای و شهری را به شکل مؤثرتری ارائه کرد.
زندیهوکیلی با اشاره به نقش شوراهای محله در ساماندهی نیازهای شهری تصریح کرد: انتخاب اعضای فعال و با انگیزه برای اداره کمیتهها ضروری است و فرمانداران موظفند تا پایان آذرماه نسبت به تشکیل شوراها اقدام کنند.
وی بر ضرورت برنامهریزی سیستماتیک و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در سطح محلات تأکید کرد و ادامه داد: بخش عمدهای از مسائل محلهای از جمله نظافت، فضای سبز، آسفالت و سایر امور عمرانی از طریق این شوراها مطرح و پیگیری خواهد شد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: شوراهای راهبری شهرستان باید شامل حداقل یک تا دو عضو شورای اسلامی شهر باشند تا ارتباط مستقیم با مردم حفظ شده و فعالیت شوراها بهصورت مستمر و مؤثر دنبال شود.
وی با اشاره به طرحهای مسجدمحور و بهرهگیری از دیگر ظرفیتهای محلی افزود: این طرح محدود به مسجد نیست و در مناطقی که مسجد وجود ندارد، میتوان از معلمان و افراد اثرگذار محله بهره گرفت.
زندیه وکیلی گفت: شهرستانهای فاقد تقسیمبندی محلات موظفاند ظرف یک هفته این کار را تکمیل کنند تا همه محلات در برنامههای توسعه و پیشرفت قرار گیرند.
