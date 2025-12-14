  1. استانها
باقری:سامانه وزارت کشور جهت ثبت شفاف اقدامات محله‌ای در مرکزی ایجاد شد

خمین- مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت: راه‌اندازی سامانه وزارت کشور برای ثبت و پایش شفاف اقدامات محله‌ای، بستر منسجمی برای مشارکت مردمی در این استان فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین باقری بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی تشکیل شبکه محله محور در خمین اظهار کرد: شوراهای اسلامی روستا و شهرداران موظف هستند ضمن شناسایی محلات، زمینه تشکیل شورای پیشرفت محله را در روستاها نیز فراهم کنند.

وی افزود: اجرای رویکرد محله‌محوری بر پایه الزامات قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای اجتماعی کشور در دستور کار قرار دارد.

باقری بیان کرد: این طرح به‌عنوان یکی از سه برنامه کلان ریاست جمهوری با مسئولیت وزارت کشور و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی در سطوح ملی و استانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سازوکار اجرایی این طرح در استان مرکزی افزود: شورای راهبری استان به ریاست استاندار مرکزی و با حضور نهادها و دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد تشکیل شده و مسئول سیاست‌گذاری و هدایت کلان طرح است.

باقری تصریح کرد: شورای پیشرفت محله شامل ۶ کمیته تخصصی در زمینه‌های بهداشت و درمان، حمایت معیشتی، امنیت عمومی، امور فرهنگی، عمران و خدمات محلی، و مسائل زیست‌محیطی است.

وی ادامه داد: در شرایط اضطراری، کمیته مدیریت بحران به‌طور موقت فعال خواهد شد.

باقری تاکید کرد: طرح‌های ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار، محله کرامت، محله اسلامی، سلام بهزیستی و تن محراب در چارچوب برنامه مشترک شبکه مدیریت محله‌محور ادامه یافته و با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و تقویت هم‌افزایی میان محلات اجرا می‌شوند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی افزود: در شهرستان‌ها کمیته حمایت و راهبری به‌ریاست فرماندار و با ترکیب مشابه استان تشکیل می‌شود.

وی گفت: شورای پیشرفت محله نیز با مشارکت نهادهای خدماتی، گروه‌های مردمی و معتمدان محلی فعالیت می‌کند.

باقری با اشاره به راه‌اندازی سامانه طراحی‌شده توسط وزارت کشور تصریح کرد: سامانه وزارت کشور، ثبت شفاف اعضای شوراهای پیشرفت محله و اقدامات انجام‌شده را امکان‌پذیر کرده و شهروندان می‌توانند فعالیت‌ها را مشاهده و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

