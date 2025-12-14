به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین باقری بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی تشکیل شبکه محله محور در خمین اظهار کرد: شوراهای اسلامی روستا و شهرداران موظف هستند ضمن شناسایی محلات، زمینه تشکیل شورای پیشرفت محله را در روستاها نیز فراهم کنند.
وی افزود: اجرای رویکرد محلهمحوری بر پایه الزامات قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای اجتماعی کشور در دستور کار قرار دارد.
باقری بیان کرد: این طرح بهعنوان یکی از سه برنامه کلان ریاست جمهوری با مسئولیت وزارت کشور و همراهی همه دستگاههای حاکمیتی در سطوح ملی و استانی دنبال میشود.
وی با اشاره به سازوکار اجرایی این طرح در استان مرکزی افزود: شورای راهبری استان به ریاست استاندار مرکزی و با حضور نهادها و دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای مردمنهاد تشکیل شده و مسئول سیاستگذاری و هدایت کلان طرح است.
باقری تصریح کرد: شورای پیشرفت محله شامل ۶ کمیته تخصصی در زمینههای بهداشت و درمان، حمایت معیشتی، امنیت عمومی، امور فرهنگی، عمران و خدمات محلی، و مسائل زیستمحیطی است.
وی ادامه داد: در شرایط اضطراری، کمیته مدیریت بحران بهطور موقت فعال خواهد شد.
باقری تاکید کرد: طرحهای ۲۰۲۰ محله کمبرخوردار، محله کرامت، محله اسلامی، سلام بهزیستی و تن محراب در چارچوب برنامه مشترک شبکه مدیریت محلهمحور ادامه یافته و با هدف جلوگیری از موازیکاری و تقویت همافزایی میان محلات اجرا میشوند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی افزود: در شهرستانها کمیته حمایت و راهبری بهریاست فرماندار و با ترکیب مشابه استان تشکیل میشود.
وی گفت: شورای پیشرفت محله نیز با مشارکت نهادهای خدماتی، گروههای مردمی و معتمدان محلی فعالیت میکند.
باقری با اشاره به راهاندازی سامانه طراحیشده توسط وزارت کشور تصریح کرد: سامانه وزارت کشور، ثبت شفاف اعضای شوراهای پیشرفت محله و اقدامات انجامشده را امکانپذیر کرده و شهروندان میتوانند فعالیتها را مشاهده و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
