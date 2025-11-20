ادعای بازداشت یک صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی «تایمز آو اسرائیل»، دادستانهای این رژیم صبح امروز پنجشنبه یک جوان ۲۲ ساله اهل بئرشبع را به جاسوسی برای ایران در طول خدمت سربازی اش متهم کردند.
بر اساس اعلام این رسانه، متهم، رافائل ریوونی ظاهراً با یک مأمور اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده که وی را برای فیلمبرداری در پارکی نزدیک خانهاش و عکاسی از یک ایستگاه اتوبوس و یک مرکز خرید در این شهر جنوبی استخدام کرده بود.
طبق کیفرخواست، وی همچنین عکسی از کارت شناسایی نظامی خود را برای رابطش فرستاده و اطلاعاتی در مورد پایگاه نظامیاش در اختیار او قرار داده بود.
سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) مدعی است این فرد مظنون به انجام فعالیتهای امنیتی به نفع ایران بوده است.
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