به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ابوالحسن نویسنده و تحلیلگر سیاسی مصری در مطلبی در صفحه اجتماعی خود در ایکس جزئیات عملیات پاکسازی نوار غزه از جاسوسان اسرائیلی توسط جنبش مقاومت فلسطین در زمان ریاست یحیی سنوار را فاش کرد.

وی نوشت که تفاوت زیادی بین مرحله نفوذ گسترده امنیتی رژیم صهیونیستی در ساختار مقاومت فلسطین در نتیجه جذب تعداد زیادی از عوامل خائن در داخل غزه و ایجاد ترورهای متعدد در میان مبارزان در دوره قبل از خروج یحیی سنوار از زندان رژیم صهیونیستی و پس از آن وجود دارد و در این مرحله غزه به معنای واقعی کلمه از جاسوسان خائن و عوامل فعالیت‌های اطلاعاتی دشمن تخلیه شد.

ابوالحسن در یادداشت خود افزود که این اتفاق باعث شد رژیم صهیونیستی از ماری با هزار چشم در داخل غزه، به یک مار کاملاً کور تبدیل شود که در تاریکی دست و پا می‌زند. یحیی سنوار سیستمی را برای پایش و رصد عناصر جاسوس تأسیس و ریاست کرد و به معنای واقعی کلمه ایده خیانت را در غزه محو و در نطفه خفه کرد.

وی در ادامه مطلب خود تاکید کرد که اگر این عوامل هنوز در غزه حضور داشتند، عملیات طوفان الاقصی انجام نمی‌شد و حماس نمی‌توانست آن شبکه گسترده تونل‌ها را ایجاد کند.

عباس ابوالحسن ادامه داد: در نهایت؛ بدون پاکسازی عناصر خائن، حماس نمی‌توانست برای دو سال بجنگد و اهداف رژیم صهیونیستی برای نابودی کامل آن را به شکست بکشاند. لذا این اتفاق به تنهایی یک پیروزی واقعی برای قدرت مقاومت به شمار می‌رود.

وی ابراز داشت که یحیی سنوار در طول مدت طولانی اسارت خود برخی از این عوامل را رصد کرده بود و از نحوه تعاملات جاسوسان رژیم صهیونیستی مطلع بود و عناصر مقاومت در دوران فعالیت وی در غزه این جاسوسان را در مقابل چشمان مردم غزه با گلوله اعدام می‌کردند.

سنوار حتی قبل از اسارت خود مبانی امنیتی را به عنوان محور مبارزاتش قرار داده بود. وی در اوایل دهه ۱۹۸۰، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد تا یکی از پیشگامان رهبری مقاومت در برابر اشغالگری باشد. وی در آن زمان تمرکز ویژه ای روی عوامل اطلاعاتی و جاسوسی داشت که به بافت فلسطینی نفوذ کرده بودند. سنوار این مزدوران را خطرناک‌ترین و برجسته‌ترین ابزارهای اشغالگری صهیونیست‌ها می‌دانست که باید از بین بروند.

سنوار با تأسیس المجد، هسته اولیه سیستم امنیت داخلی جنبش حماس را توسعه داد. این سازمان همزمان با بازجویی از عوامل اسرائیل، وظیفه ردیابی افسران اطلاعاتی و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در غزه را نیز بر عهده داشت.

این رهبر حماس در طول سال‌های اسارت توانمندی‌های امنیتی خود را در ابعاد نظری تقویت کرد. او توانایی‌هایش را در بازجویی‌های عوامل صهیونیستی حتی در داخل زندان توسعه داد.

سنوار همانطور که در کار نظامی و امنیتی خود متمایز بود و توانست به بالاترین مناصب رهبری در جنبش حماس دست یابد، تسلط ویژه‌ای به زبان عبری داشت و بسیاری از تألیفات و ترجمه‌ها را در زمینه‌های سیاسی و امنیتی انجام داد. از برجسته‌ترین آثار او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ترجمه کتاب «شاباک بین الاشلاء» که به مناسبات داخلی سرویس جاسوسی داخلی رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

ترجمه کتاب «احزاب اسرائیلی در سال ۱۹۹۲» که به احزاب سیاسی در اسرائیل در آن دوره می‌پردازد.

کتاب «حماس؛ آزمون و خطا» که به تجربه جنبش حماس و تکامل آن در طول سال‌ها می‌پردازد.

وی همچنین یک رمان ادبی با عنوان «خار میخک» تألیف کرد که داستان مبارزه فلسطین را از سال ۱۹۶۷ تا انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ روایت می‌کند.