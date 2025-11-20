دهقانیان: بسیجیان نیروی اصلی شکست فتنه ها در چهار دهه گذشته بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی دهقانیان، در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج ضمن گرامیداشت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و ادای احترام به شهدای مدافع حرم و شهدای اخیر جنایات رژیم صهیونیستی، جایگاه بسیج را به عنوان نیروی اصلی رفع بحران‌ها و شکست فتنه‌ها در طول عمر انقلاب تشریح کرد.

وی با اعلام اینکه شعار امسال هفته بسیج، «بسیج، مردم و اقتدار ملی» نامگذاری شده است افزود: این شعار بیانگر پیوند ناگسستنی مردم و بسیج است که منبع اصلی قدرت ملی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بم، با استناد به فرمایشات امام راحل (ره) مبنی بر لشکر مخلص خدا و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کارآمدترین مجموعه نظام، تأکید کرد: بسیجیان برای رضای خداوند متعال کار می‌کنند و پاک‌ترین و آماده به کار ترین افراد فداکار در راه اهداف عالی نظام در این نهاد حضور دارند.

وی افزود: اخلاص، موتور محرکه این نهاد است و همین اخلاص است که باعث کارآمدی آن در سخت‌ترین شرایط شده است.

دهقانیان، کارنامه بسیج را در طول عمر انقلاب درخشان توصیف کرد و گفت: بسیج در دوران دفاع مقدس، سازندگی، محرومیت‌زدایی و همچنین در مقابله با فتنه‌های سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و حوادث سال ۱۴۰۴، همواره نقش‌آفرین بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بم با اشاره به اینکه نقش بسیج تنها به بُعد نظامی محدود نمی‌شود، تأکید کرد: سپر دفاعی انقلاب با بصیرت و هوشیاری خود اجازه نداد موج‌های تخریب و براندازی به اهداف شوم خود دست یابند و به طور ویژه، در ناکامی دشمن در جنگ «دوازده روزه» که اکنون رژیم صهیونیستی نیز به آن اذعان دارد، نقش نیروهای مردمی محوری بود.

وی اظهار داشت: بسیجیان ما با گشت‌های عملیاتی و اطلاعاتی موفق شدند شبکه پیچیده جاسوسی موساد با ۲۰ سال سابقه فعالیت را ناکام بگذارند.

وی این عملیات موفق را نشانه‌ای از نفوذناپذیری کشور در برابر دشمن دانست و تأکید کرد: بیشترین شهدایی که تقدیم شد، شهدای بسیجی بودند و تا زمانی که بسیج و بسیجیان حضور دارند، به این نظام آسیبی وارد نخواهد شد؛ چرا که بسیج همواره در هر کجا که گره‌ی برای نظام به وجود آمده، به عنوان «بسیج بن‌بست‌شکن» آن گره‌ها را گشوده است.

دهقانیان، ادامه داد: این لقب، در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و تهدیدات امنیتی، مصداق بارز خود را یافته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بم بر نقش ذاتی بسیج در کنار مردم در مدیریت بحران‌های طبیعی نظیر سیل، زلزله و طوفان تأکید کرد و افزود: جنس بسیج، مردم هستند و وظیفه خود می‌دانیم که در کنار مردم باشیم و در شرایط اضطراری، این بسیج است که اولین گروه امدادگر و نجات‌دهنده محسوب می‌شود.

وی از اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی، جهادی، علمی و دیدار با خانواده شهدا در طول هفته بسیج در شهرستان بم خبر داد و اعلام کرد که برنامه‌های محوری شامل رزمایش‌های اقتدار عاشورایی با محوریت آمادگی دفاعی و نشست‌های بصیرت‌افزایی خواهد بود.