سرهنگ دهقانیان: شهرستان بم میزبان ۸۰ برنامه در هفته دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مصطفی دهقانیان، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری ۸۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در ۱۰ سرفصل در شهرستان بم گفت: این برنامه‌ها با هدف انتقال ارزش‌های جهاد و ایثار به نسل جوان و نوجوان، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پایگاه‌های مقاومت بسیج اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته دفاع مقدس «ما فاتحان قله‌ایم» است، بر اهمیت این مناسبت در انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان تأکید کرد و افزود: این برنامه‌ها پاسخی قاطع به تلاش‌های احتمالی برای کمرنگ کردن فرهنگ جهاد، شهادت و ایثارگری است.

فرمانده سپاه بم گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان بم شامل غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و برگزاری یادواره‌های شهدا در سطح شهرستان، بخش بروات و مناطق روداب غربی و دریجان است.

وی با اشاره به برگزاری رویداد فرهنگی «جلوه‌های ماندگار» در معراج الشهدای شهرستان بم افزود: طی هفته دفاع مقدس برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی شامل برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در مجموعه‌ها و پایگاه‌های مقاومت، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، توزیع لوازم التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند و ارائه خدمات ویزیت رایگان پزشکی برگزار می‌شود.

سرهنگ دهقانیان، ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح محلات و پایگاه‌های مقاومت، مسابقات قرآن و کتابخوانی با محوریت دفاع مقدس و برپایی محفل انس با قرآن کریم، برگزاری رژه موتوری توسط پایگاه مقاومت و رونمایی و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف در سطح شهرستان بم از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان بم است.

وی، بر عزم جدی سپاه و بسیج در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدامات فرهنگی، تأثیر بسزایی در تقویت روحیه انقلابی و انتقال آرمان‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده داشته باشد.