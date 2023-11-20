اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی همزمان با هفته بسیج در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رحمانی صبح دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد ۱۶۳ برنامه توسط حوزههای مقاومت بسیج و پایگاههای بسیج و ۱۵۰ برنامه دیگر توسط ادارات و نهادهای مختلف دیگر پیش بینی و در برنامه خبری هفته بسیج قرار گرفته است.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج کاشمر بیان کرد: برنامههای هفته بسیج با سه رویکرد جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمت با کلیدواژه «بسیج؛ امید ملت ایران» رقم خواهد خورد.
وی گفت: یکی از برنامههای این هفته برپایی میز خدمت عمرانی و اجتماعی در سطح مساجد شهر و روستا است.
رحمانی تصریح کرد: در روز اول و دوم آذر اعزام تیمهای جهادی پزشکی به مناطق محروم به مناسبت یادمان شهدای سلامت و افتتاحیه جشنوارههای ورزشی پایگاههای مقاومت نیز از دیگر برنامههای این شهرستان در ایام هفته بسیج خواهد بود.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج کاشمر گفت: برپایی رویداد علمی، تبیینی بسیج در پایگاههای مقاومت بسیج و رونمایی از تولیدات فرهنگی، هنری بسیج فرهنگی هنری حوزههای مقاومت، آغاز رزمایش جهادگران فاطمی از سوی بسیج سازندگی و خدمترسانی به مردم در مناطق روستاهای محروم از جمله برنامههایی است که در هفته بسیج اجرا میشود.
وی عنوان کرد: برنامه حفظ آثار شهدا و ترویج فرهنگ شهادت همراه با گلباران مزار شهدا، برگزاری اعطای کمکهای مؤمنانه به خانوادههای نیازمند توسط پایگاههای مقاومت بسیج و برگزاری اهدا ۳۰ سری جهیزیه توسط کمیته امداد حضرت امام (ره) کاشمر از دیگر برنامههایی است که در این ایام اجرا میشود.
رحمانی از دیگر برنامههای هفته بسیج امسال گشتهای رضویون و امنیت محله در بین پایگاههای مقاومت بسیج محلات برادران خبر داد و گفت: برنامههایی که در سطح بسیج برگزار میشود با حضور مردم به ویژه نوجوان و جوانان و به صورت مردمپایه و با رویکرد تبیینی، جهاد تبیین، امیدآفرینی و خدمت به مردم انجام میشود.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج کاشمر تصریح کرد: بسیج تشکیلات کاملاً مردمی است و همیشه مردم ایران در مراسم و محافل مذهبی و دینی و سیاسی حضور پرشور داشتهاند.
وی ادامه داد: هفته بسیج یادآور رشادتهای ملت انقلابی ایران اسلامی است.
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