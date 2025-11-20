کالاس: «دقلو» را تحریم کردیم؛ به دنبال حمایت از اوکراین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: ما عبدالرحیم دقلو، نفر دوم فرماندهی نیروهای واکنش سریع در کشور سودان را تحریم کردیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: برای موفقیت هر طرح صلحی، آن طرح باید از حمایت اوکراین و اروپا برخوردار باشد. تحریم‌ها به شدت به روسیه ضربه می‌زنند و اقدامات بیشتری در راه است. یک طرح دو مرحله‌ای مشخص داریم: تضعیف روسیه و حمایت از اوکراین.

کایا کالاس سپس ادعا کرد: فشار باید بر متجاوز وارد شود، نه بر قربانی، زیرا پاداش دادن به تجاوز فقط آن را بیشتر تشویق می‌کند.