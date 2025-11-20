تبادل اجساد نظامیان روسی و اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مرکز هماهنگی رسیدگی به امور اسرای جنگی اوکراین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اجساد هزار سرباز اوکراینی را که در جنگ جان خود را از دست داده‌اند، از روسیه تحویل گرفته است.

در این بیانیه اعلام شد که برای شناسایی هویت نظامیان اوکراینی جان‌باخته اقدامات لازم آغاز خواهد شد.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری تاس گفت که اجساد هزار نظامی اوکراینی به این کشور تحویل شده؛ طرف اوکراینی نیز جسدهای ۳۰ نظامی روس را تحویل داده است.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز خبر داد: مسکو به عنوان بخشی از توافقات استانبول، هزار جسد سربازان اوکراینی را به کی یف تحویل داد و ۳۰ جسد سربازان روسی را دریافت کرد.