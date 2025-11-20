  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

تبادل اجساد نظامیان روسی و اوکراینی

تبادل اجساد نظامیان روسی و اوکراینی

روسیه و اوکراین اجساد نظامیان یکدیگر را مبادله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مرکز هماهنگی رسیدگی به امور اسرای جنگی اوکراین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اجساد هزار سرباز اوکراینی را که در جنگ جان خود را از دست داده‌اند، از روسیه تحویل گرفته است.

در این بیانیه اعلام شد که برای شناسایی هویت نظامیان اوکراینی جان‌باخته اقدامات لازم آغاز خواهد شد.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری تاس گفت که اجساد هزار نظامی اوکراینی به این کشور تحویل شده؛ طرف اوکراینی نیز جسدهای ۳۰ نظامی روس را تحویل داده است.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز خبر داد: مسکو به عنوان بخشی از توافقات استانبول، هزار جسد سربازان اوکراینی را به کی یف تحویل داد و ۳۰ جسد سربازان روسی را دریافت کرد.

کد خبر 6662904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها