سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی مقابل سلطه طلبی و سلطه پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهر سلطانیه با اشاره به بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از گنبد سلطانیه و تعهد دولت به اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به این بنای تاریخی به شرط اینکه مسئولان استان برای هزینه این مبلغ برنامه بدهند، گفت: مسئولان باید در اولین زمان برنامه خود را اعلام کنند تا انشالله با همت آنان این مبلغ مبلغ جذب شود و اگر بعد از آن هم جذب نشد، مردم را در جریان بگذارند.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به دولت درباره موضوع مهم " ناترازی تولید و مصرف بنزین" گفت: موضوع ناترازی تولید و مصرف بنزین تنها یک بحث فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و عدالتی است که مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی تک‌تک ما تأثیر می‌گذارد.

وی به دلیل ناترازی در تولید و مصرف بنزین اشاره کرد و گفت: تولید روزانه پالایشگاه‌های داخلی حدود ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین است، ولی مصرف روزانه به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر، این یعنی روزانه باید ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم که سالانه معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که هم برای کشور هزینه دارد و هم برای مردم که تورم و گرانی را تحمل می‌کنند.

خطیب جمعه سلطانیه گفت: نکته جالب اینکه حدود ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی فاقد خودرو هستند و بسیاری از آن‌ها جز دهک‌های پایین جامعه هستند. حال سوال این است که چرا این بخش عظیم باید تورم ناشی از واردات بنزین و سیاست‌های نادرست مصرف را پرداخت کنند؟

حسینی نسب با بیان اینکه در مسئله بنزین نباید راه آسان یعنی گرانی بنزین انتخاب شود، تخصیص بنزین به هر کد ملی بجای هر خودرو را یکی از راهکارها در این زمینه دانست و گفت: در سیستم فعلی، سهمیه بنزین به خودروها تعلق می‌گیرد، نه به افراد. این یعنی کسی که ده‌ها خودرو دارد، سهمیه یارانه‌ای زیادی دریافت می‌کند، در حالی که فردی که یک خودروی قدیمی دارد، سهمیه محدودی دارد و کسی که خودرو ندارد از سهمیه بنزین محروم است که با انتقال سهمیه به کارت بانکی بر اساس کد ملی، توزیع عادلانه‌تری صورت می‌گیرد. البته معایبی هم خواهد داشت که باید بر طرف شود.

امام جمعه سلطانیه تسهیل در واردات خودروهای برقی و هیبریدی (دوگانه بنزین و برق)، مقابله با قاچاق بنزین و افزایش جایگاه‌های سی آن جی و استفاده از گاز مایع را از دیگر راهکارها در زمینه حل ناترازی بنزین دانست و گفت: سالانه بیش از ۱ میلیون تن گاز مایع در پالایشگاه‌ها سوزانده می‌شود و محیط زیست را آلوده می‌کند. اگر این گاز به عنوان سوخت خودروها استفاده شود، هم از آلودگی محیط زیست کاسته می‌شود، هم روزانه معادل ۴ میلیون لیتر از واردات بنزین کاسته می‌شود.

حسینی نسب با بیان اینکه، البته اینکه هیچ وقت بنزین گران نشود این شدنی نیست اما متأسفانه برخی دولت‌ها چندین سال قیمت را ثابت نگه داشته اند در حالی که اگر هر سال تدریجی افزایش می‌دادند این وضعیت به وجود نمی‌آمد، گفت: در مسئله بنزین به جای شوک به مردم و باراز، عدالت در توزیع بهترین راه حل است.

فرهنگ بسیج قابلیت جهانی شدن را دارد

وی با گرامیداشت هفته بسیج و با بیان اینکه بسیج از ابتکارات امام است که الگوی خارجی ندارد و یک حرکت کاملاً دینی و متکی به اندیشه اسلامی و انقلاب اسلامی است، گفت: فرهنگ بسیج قابلیت جهانی شدن را دارد، همانطور که در جبهه مقاومت تکثیر شده و امروز در کنار گوش آمریکا به ونزوئلا رسیده است. و وقتی آمریکا این کشور را به حمله نظامی تهدید کرد، رئیس جمهور ونزوئلا فرمان بسیج عمومی صادر کرد.

خطیب جمعه سلطانیه به ویژگی‌های بسیج و بسیجی اشاره کرد و گفت: خدامحوری، اخلاص، مردم مداری، ولایت پذیری و استقلال، حضور عاشقانه و مومنانه در میدان، همت بلند و ضد استکباری از شاخصه‌های بسیجی است. بسیج ترجمان هیهات منا الذله است.

حسینی نسب با بیان اینکه انقلاب اسلامی که بسیج فرزند این انقلاب است، زیر بار تقسیم بندی‌های غلط و عزت شکن نرفته و نخواهد رفت، گفت: قبل از پیروزی انقلاب دنیا یا شرقی بود یا غربی، اما انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی پیروز شد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه وقتی برج‌های دو قلو در آمریکا منفجر شد، بوش پسر گفت جنگ شروع شده و دنیا یا با ماست یا علیه ما و هیچ کشوری نمی‌توانست در مقابل آمریکا موضع بگیرد، اما مقام معظم رهبری در یک سخنرانی فرمودند «ما در جنگ پیش رو نه با شما هستیم و نه علیه شما»، ادامه داد: زمانی هم، نظام سلطه دنیا را به دو قسمت سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم کرده بود و هر کسی در دنیا بود می‌بایست در این تقسیم بندی اجباری قرار بگیرد. اما مقام معظم رهبری این تقسیم بندی را به هم زد و فرمود ما نه سلطه گر هستیم و نه سلطه پذیر بلکه ما سلطه ستیز هستیم.

حضرت فاطمه زهرا (س) هدیه خداوند به تمام بشریت و مربی امام حسین (ع) و مادر حماسه کربلا است

وی با بیان اینکه در مسائل اخیر هم وقتی ترامپ گفت یا مذاکره یا جنگ، آقا فرمود مذاکره غیر مستقیم و البته میز مذاکره را هم با حمله از بین بردند، افزود: محور اصلی تقابل ایران و غرب در عصر انقلاب اسلامی، سلطه‌طلبی سیاسی و امنیتی غرب است و نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی مقابل سلطه طلبی و سلطه پذیری است.

خطیب جمعه سلطانیه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) هدیه خداوند به تمام بشریت و مربی امام حسین (ع) و مادر حماسه کربلا است، گفت: امام حسین (ع) بزرگ‌ترین قیام حق‌طلبانه تاریخ را رهبری کرد و امروز الگوی حق طلبان است.

حسینی نسب با بیان اینکه امروز هر جا کسی مشت خود را بر علیه ظلم بلند کند و فریاد حق سر دهد، این نَفَس از نَفَس امام حسین (ع) است، افزود: از جوانان پیاده‌روی مشایه اربعین، جوان مجاهد حماس در غزه مظلوم و جوان آمریکایی که زیر باتوم پلیس فریاد می‌زند «فلسطین آزاد باید گردد»، تا هر انسان حق‌طلبی در هر نقطه از جهان همه از کربلا درس گرفتند که زهرای اطهر مادر کربلاست.