به گزرش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه بیان اینکه اگرچه کشور در دوره‌ی خشکسالی بلندمدت قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که از اواخر پاییز و در طول زمستان خصوصاً بهمن و اسفند روند بارش‌ها به سمت شرایط نرمال بازخواهد گشت. این امر می‌تواند بخشی از چالش‌های کنونی را تخفیف دهد. البته از فناوری باورسازی ابرها هم استفاده خواهد شد تا هم به افزایش بارشها کمک شود و هم سدها احیا شوند، افزود: البته با همه بارش ها تا نقطه مطلوب فاصله داریم، لذا مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف خصوصاً آب بهترین و راحتترین راه مقابله و عبور از خشکسالی است.

وی به مسائل معیشت، اقتصاد و گرانی ها اشاره کرد و تصریح کرد: با آغاز به کار دولت چهاردهم و ریاست جمهوری دکتر پزشکیان، کشور با سلسله‌ای از فشارها از ترور شهید اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونی در خاک ایران و تحولات پرشتاب جبهه مقاومت گرفته تا فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تشدید تحریم‌ها و جنگ تحمیلی دوازده روزه علیه ایران مواجه شد، که قطعاً نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

امام جمعه سلطانیه افزود: با این حال، قوه مجریه به‌عنوان متولی اصلی اداره اقتصاد کشور و دارنده بیشترین ظرفیت‌ها و ابزارهای اجرایی، وظیفه دارد در هر شرایطی سپر معیشت مردم باشد و از فشارهای مضاعف بر زندگی آنان بکاهد. ما معتقد هستیم دولت ها قدرت دارند همانطور که تجربه نیز این را نشان می دهد بعضی دولتهای گذشته با همین ساختار و قانون در مسائل عمرانی و اقتصادی موفق عمل کردند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه معیشت مردم، میدان آزمون کارآمدی دولت‌هاست، گفت: وضعیت رهاشدگی بازار و افزایش مداوم قیمت کالاهای مصرفی، زنگ خطری جدی برای آرامش روانی جامعه به شمار می‌رود. نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار ارز و بی‌ثباتی قیمت‌ها، نه‌تنها معیشت بلکه روحیه عمومی مردم را نیز هدف قرار می‌دهد. اعمال سیاست‌های کنترلی مؤثر، از وظایف آشکار دولت است.

حسینی نسب با بیان اینکه مقام معظم رهبری در شهریور ماه امسال در دیدار هیئت دولت بر انضباط بازار تاکید کردند و فرمودند نباید مردم احساس کنند بازار رها شده و نباید هر روز با یک قیمت روبرو شوند، گفت: عبور از وضعیت موجود و حل مشکلات معیشتی و انضباط باراز با درنگ و محافظه کاری و با شعارهای تکراری ممکن نیست بلکه اقدام قاطع می خواهد. قطعاً هر تصمیمی که به نفع مردم و با هدف بهبود معیشت مردم باشد، مورد حمایت مردم نیز خواهد بود.

سه ماه طلایی رجب و شعبان و رمضان بهار توبه و تلاوت و تضرع و دعا است

امام جمعه سلطانیه با اشاره به بارش های اخیر و وضعیت بارشها و با بیان اینکه شکی نیست که دعاهای مردم شریف ایران و تضرعات و نمازهای باران و توسل های خالصانه به محضر پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مانند همیشه راهگشا و موجب جلب برکات بیشتر خواهد شد، افزود: سه ماه طلایی رجب و شعبان و رمضان بهار توبه و تلاوت و تضرع و دعا است.این فرصت را غنیمت بشماریم و هم در برابر نعمت های الهی شاکر باشیم و هم برای نزول رحمت الهی هم رحمت معنوی و هم رحمت مادی و هم نزولات آسمانی دعا کنیم.

حسینی نسب با اشاره به فضائل ماه رجب و با بیان اینکه ماه رجب از ماه های عظیم و بسیار با فضیلت سال است و رجب الرجل، شعبان المعظم و رمضان المبارک سه ماه بسیار خدایی و انسان ساز هستند، گفت: بر ذکر خصوصاً ذکر لا اله الا الله، استغفار و روزه بسیار سفارش شده است. استغفار برای نَفْس، مانند استحمام برای بدن است، اگر کسی استغفار نکند، روحش بوی تعفن می‌گیرد و باطنش تاریک می‌شود.

وی با بیان اینکه اول ماه رجب سالروز ولادت حضرت امام پنجم (ع)، باقر العلوم است و این تعبیر نشان می دهد که رسالت امام باقر (ع) تبیین سطحی نبود بلکه با آشکار سازی واقعیت ها، زاویه دید جامعه را اصلاح می کرد و بصیرت جمعی ایجاد می کرد، افزود: بزرگ‌ترین مشکل عالم، محرومیت جامعه بشری از کسانی است که نه‌تنها علم را مستقیماً از خدا می‌گیرند و بلکه آن را می شکافتند و امروز ما از حضور مستقیم امامی محروم هستیم که در دوران حکومت او علم کامل و عقل رشد می کنند. نعمت ها فراوان می شود. زمین و آسمان برکاتش را نازل می کند.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به اینکه سوم ماه رجب سالروز شهادت امام هادی (ع) است و امام هادی (ع) به‌دست یکی از منفورترین و شقی‌ترین طواغیت، یعنی متوکل عباسی به شهادت رسیدند، گفت: در حیات طیبه امام هادی علیه السلام با وجود اختناق شدید، رسالت و مأموریت‌های انسان ۲۵۰ ساله بدون وقفه ادامه داشت.

حسینی نسب گفت: یکی از ماموریت های این انسان متعالی، بنابر امر الهی جهاد و مبارزه سیاسی با ظلم و انحراف طاغوت‌های زمان بوده است و ایستادگی ملت ایران در برابر طاغوت زمان و استکبار جهانی به سرگردگی آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا درس بزرگ انسان ۲۵۰ ساله است.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز ثبت احوال گفت: روز ثبت احوال، روز پاسداشت هویت مردم است. ثبت حالات چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و وفات از وظایف ثبت احوال است که همه اینها بخشی از زندگی و هویت ماست. اخیراً هم موضوع بسیار مهم انحصار وراثت هم به ثبت احوال واگذار شده است.

حسینی نسب با اشاره به رسم دیرینه شب یلدا و با بیان اینکه این شب از آداب و رسوم ایرانی هاست خصوصاً که از سنت‌های شب یلدا، شب‌نشینی، دید و بازدید و صله رحم است که مورد تایید و تاکید دین اسلام هم است، گفت: آداب و رسوم ملی فرصتی برای تقویت سبک زندگی اسلامی است.