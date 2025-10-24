امام جمعه کرمان: استکبار جهانی از ایران قوی هراس دارد

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: مردم ایران در طول تاریخ مردمی فرهنگی و با سابقه تاریخی هستند و هرچه تاریخ ایران را ورق بزنید، ایران همیشه به عنوان یک کشور مهم در کره زمین که در معادلات نظرش تأثیر داشته مطرح بوده است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با جنگ ادراکی، باید در همه صحنه‌ها بدرخشیم و ایران قوی را در معرض دید جهان قرار بدهیم افزود: امروز کشوری در رأس دشمنان ما است که جریانی در آن در حال پیشرفت و به قدرت مطلق رسیدن است که بوی شاهنشاهی از او می‌آید.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: ما با کشوری که دشمنی با ما را در همه صحنه‌ها تعقیب می‌کند و در درون خود به قانون خودش هم رحم نمی‌کند مواجهیم و برای همین نیاز به وحدت و انسجام و همدلی و همراهی داریم.

وی افزود: استکبار جهانی در طول تاریخ از ایران قوی هراس داشته و همه تلاشش این بوده قدرت ایران را بگیرند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با تأکید بر حمایت از معیشت مردم گفت: اکنون قیمت اقلامی بالا می‌رود که ربطی به تحریم ندارد و باید مسئولین دولت و دستگاه قضا این اقلام را که در سبد اقتصادی مردم جا دارد و ربطی هم به تحریم ندارد؛ از چرخه تولید تا مصرف بررسی و عیب‌ها را شناسایی و حذف کنند.

وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی وظیفه دارد در این شرایط وارد میدان شوند و به چرخه معیوب تولید تا مصرف، توجه کنید و ببینید دلالی‌ها کجاها جنس را جوری بالا می‌برد که بر طبقه پایین جامعه فشار می‌آورد؟

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی گفت: شهید فهمیده الگوی نوجوانان، دانش‌آموزان و جامعه اسلامی بوده و او شخصیتی است که برای جامعه می‌تواند مورد اقتدا باشد.

علیدادی سلیمانی، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار افزود: در شرایطی که فرد در بحران روحی و جسمی قرار گرفته پرستاران به کمک او می‌شتابند و خدمت صادقانه و بزرگ به جامعه اسلامی و انسانی به واسطه آنها انجام می‌شود.

امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز اعتراض امام به قانون کاپیتولاسیون گفت: امام خمینی به عنوان مرجع دینی و رهبر جامعه اسلامی وقتی دید این معامله ننگین را دولت وقت ایران پذیرفت خروشید که چرا غرور ملی ما را مخدوش کردید؟

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