  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

امام جمعه دشتی: زیست عفیفانه زیرساخت پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است

امام جمعه دشتی: زیست عفیفانه زیرساخت پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است

بوشهر- امام جمعه دشتی با بیان اینکه در مکتب حضرت زهرا (س)، حجاب حریم هویت زن مسلمان است گفت: زیست عفیفانه زیرساخت پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با بیان اینکه بسیج یک مکتب تربیتی و تمدنی است اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند: «بسیج مدرسه عشق است» و حقیقتاً این جمله، هویت بسیج را آشکار می‌کند.

وی اضافه کرد: اگر امروز امنیت، ایستادگی و عزت در این کشور دیده می‌شود، ریشه‌اش در همین روحیه بسیجی است؛ بسیج یعنی حضور مؤمنانه مردم در صحنه؛ از دفاع مقدس تا جهاد علمی، و جهاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تا جهاد تبیین، و کمک مؤمنانه و نهضت سبک زندگی اسلامی.

امام جمعه دشتی در خطبه دوم نماز جمعه یک کوله‌پشتی ساده و خاکی را به همراه وسایل کوچک و نمادین باز کرد و با معرفی وسایل داخل آن، هر وسیله را به‌عنوان نمادی از مکتب بسیج برای مردم تبیین نمود و ویژگی‌های واقعی یک بسیجی را به مردم نشان دهد.

وی ابتدا قرآن و کتاب دعا را از داخل کوله بیرون آورد و اظهار داشت: قرآن و کتاب دعا، نماد ایمان، توکل و اخلاص بسیجی وی رزمندگان ماست.

زاهددوست سپس قمقمه آب را نشان داد و گفت: این قمقمه یادآور صبر، و تحمل کمبودها و سختی‌پذیری است.

وی با بیرون آوردن پرچم کوچک جمهوری اسلامی، گفت: این پرچم نماد عشق بسیجی به وطن و مردمش است. دل بسیجی برای امنیت، عزت و پیشرفت کشورش می‌تپد؛ نه برای منفعت شخصی. این نان و خرمای ساده، نماد ساده زیستی بسیجیان و رمز ماندگاری بسیج است.

امام جمعه دشتی با اشاره به ایمان، صبر، دلسوزی، عشق به وطن و ساده زیستی، گفت: این کوله، نماد هر بسیجی است که بدون منت و بدون نام در خدمت مردم است. رزمندگان بسیجی ما با همین امکانات ساده، حماسه‌ای ساختند که دنیا را شگفت‌زده کرد.

وی افزود: امروز همه ما می‌توانیم کوله‌پشتی خدمت خود را ببندیم و به مسیر درست ادامه دهیم، نمادهای این کوله‌پشتی می‌تواند الگویی برای مدیران باشد.

زاهددوست با اشاره به دوشنبه، سوم جمادی‌الثانی، سالروز شهادت حضرت صدیقه‌ی طاهره، زهرای مرضیه (س) تاکید کرد: حضرت فاطمه (س) عطیه پروردگار به بشریت و الگوی تربیتی راهبردی برای همه انسان‌هاست؛ الگویی که اگر در جامعه نهادینه شود، انسان را به قله‌های کمال می‌رساند.

وی ادامه داد: ریشه همه قیام‌های حق‌طلبانه در طول تاریخ را می‌توان در مکتب فاطمی یافت؛ از قیام سیدالشهدا (ع) و فریاد «هیهات منا الذلة»، تا مقاومت سیدالشهدای زمان، شهید سید حسن نصرالله، رشادت رزمندگان یمن، و فریاد آزادی جوانان حق‌طلب در آمریکا و اروپا در حمایت از مظلومیت غزه. این روحیه، جلوه‌ای از تربیت مکتب فاطمه (س) است.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: امام زمان (عج)، آخرین حجت الهی، عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم را در تاسی از همان مکتب فاطمی دنبال می‌کنند. امروز وظیفه ماست که درس‌های انسان‌ساز و جامعه‌پرداز فاطمی را سرلوحه قرار دهیم؛ درس عزت، شرف، کرامت، حجاب و عفاف؛ درس نصرتِ ولیّ جامعه؛ و درس استقامت بر مسیر حق.

وی با بیان اینکه زیست عفیفانه زیرساخت پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است افزود: حجاب اسلامی هم حق‌الله است، هم حق‌الناس، و هم مسئولیتی اجتماعی برای سلامت فرهنگی جامعه. در مکتب حضرت زهرا (س)، حجاب حریم هویت زن مسلمان است.

زاهددوست تصریح کرد: امروز دشمن دقیقاً همین هویت زن را هدف گرفته است؛ با رسانه، سریال، فضای مجازی و با کمک برخی افراد فریب خورده وابسته تلاش می‌کنند ارزش حجاب را از جامعه بزدایند و نسل جوان را نسبت به کرامت خود بی‌تفاوت سازند، این یک جنگ فرهنگی برای بی‌هویت‌سازی جامعه است.

وی اضافه کرد: حجاب اسلامی صرفاً یک تکلیف فردیِ نیست؛ بلکه مطالبه‌ای اجتماعی و لازمه امنیت اخلاقی جامعه است. از مسئولان فرهنگی و اجرایی انتظار می‌رود قانون را محترمانه، دقیق و بدون مسامحه اجرا کنند.

وی بیان کرد: خانواده‌ها باید با حساسیت و هوشیاری از هویت دینی فرزندانشان صیانت کنند. بی‌توجهی به حجاب، بی‌تفاوتی نسبت به آینده خانواده و ایمان جامعه است. والدین مراقب باشند فضای مجازی و الگوهای ناسالم، فرزندانشان را از ارزش‌های دینی جدا نکنند. ما وارثان مکتب فاطمی هستیم؛ جامعه فاطمی، جامعه‌ای است که نسبت به ارزش‌های الهی بی‌تفاوت نمی‌ماند.

کد خبر 6663509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها