امام جمعه دشتی: زیست عفیفانه زیرساخت پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با بیان اینکه بسیج یک مکتب تربیتی و تمدنی است اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند: «بسیج مدرسه عشق است» و حقیقتاً این جمله، هویت بسیج را آشکار میکند.
وی اضافه کرد: اگر امروز امنیت، ایستادگی و عزت در این کشور دیده میشود، ریشهاش در همین روحیه بسیجی است؛ بسیج یعنی حضور مؤمنانه مردم در صحنه؛ از دفاع مقدس تا جهاد علمی، و جهاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تا جهاد تبیین، و کمک مؤمنانه و نهضت سبک زندگی اسلامی.
امام جمعه دشتی در خطبه دوم نماز جمعه یک کولهپشتی ساده و خاکی را به همراه وسایل کوچک و نمادین باز کرد و با معرفی وسایل داخل آن، هر وسیله را بهعنوان نمادی از مکتب بسیج برای مردم تبیین نمود و ویژگیهای واقعی یک بسیجی را به مردم نشان دهد.
وی ابتدا قرآن و کتاب دعا را از داخل کوله بیرون آورد و اظهار داشت: قرآن و کتاب دعا، نماد ایمان، توکل و اخلاص بسیجی وی رزمندگان ماست.
زاهددوست سپس قمقمه آب را نشان داد و گفت: این قمقمه یادآور صبر، و تحمل کمبودها و سختیپذیری است.
وی با بیرون آوردن پرچم کوچک جمهوری اسلامی، گفت: این پرچم نماد عشق بسیجی به وطن و مردمش است. دل بسیجی برای امنیت، عزت و پیشرفت کشورش میتپد؛ نه برای منفعت شخصی. این نان و خرمای ساده، نماد ساده زیستی بسیجیان و رمز ماندگاری بسیج است.
امام جمعه دشتی با اشاره به ایمان، صبر، دلسوزی، عشق به وطن و ساده زیستی، گفت: این کوله، نماد هر بسیجی است که بدون منت و بدون نام در خدمت مردم است. رزمندگان بسیجی ما با همین امکانات ساده، حماسهای ساختند که دنیا را شگفتزده کرد.
وی افزود: امروز همه ما میتوانیم کولهپشتی خدمت خود را ببندیم و به مسیر درست ادامه دهیم، نمادهای این کولهپشتی میتواند الگویی برای مدیران باشد.
زاهددوست با اشاره به دوشنبه، سوم جمادیالثانی، سالروز شهادت حضرت صدیقهی طاهره، زهرای مرضیه (س) تاکید کرد: حضرت فاطمه (س) عطیه پروردگار به بشریت و الگوی تربیتی راهبردی برای همه انسانهاست؛ الگویی که اگر در جامعه نهادینه شود، انسان را به قلههای کمال میرساند.
وی ادامه داد: ریشه همه قیامهای حقطلبانه در طول تاریخ را میتوان در مکتب فاطمی یافت؛ از قیام سیدالشهدا (ع) و فریاد «هیهات منا الذلة»، تا مقاومت سیدالشهدای زمان، شهید سید حسن نصرالله، رشادت رزمندگان یمن، و فریاد آزادی جوانان حقطلب در آمریکا و اروپا در حمایت از مظلومیت غزه. این روحیه، جلوهای از تربیت مکتب فاطمه (س) است.
امام جمعه دشتی اضافه کرد: امام زمان (عج)، آخرین حجت الهی، عدالتخواهی و مبارزه با ظلم را در تاسی از همان مکتب فاطمی دنبال میکنند. امروز وظیفه ماست که درسهای انسانساز و جامعهپرداز فاطمی را سرلوحه قرار دهیم؛ درس عزت، شرف، کرامت، حجاب و عفاف؛ درس نصرتِ ولیّ جامعه؛ و درس استقامت بر مسیر حق.
وی با بیان اینکه زیست عفیفانه زیرساخت پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است افزود: حجاب اسلامی هم حقالله است، هم حقالناس، و هم مسئولیتی اجتماعی برای سلامت فرهنگی جامعه. در مکتب حضرت زهرا (س)، حجاب حریم هویت زن مسلمان است.
زاهددوست تصریح کرد: امروز دشمن دقیقاً همین هویت زن را هدف گرفته است؛ با رسانه، سریال، فضای مجازی و با کمک برخی افراد فریب خورده وابسته تلاش میکنند ارزش حجاب را از جامعه بزدایند و نسل جوان را نسبت به کرامت خود بیتفاوت سازند، این یک جنگ فرهنگی برای بیهویتسازی جامعه است.
وی اضافه کرد: حجاب اسلامی صرفاً یک تکلیف فردیِ نیست؛ بلکه مطالبهای اجتماعی و لازمه امنیت اخلاقی جامعه است. از مسئولان فرهنگی و اجرایی انتظار میرود قانون را محترمانه، دقیق و بدون مسامحه اجرا کنند.
وی بیان کرد: خانوادهها باید با حساسیت و هوشیاری از هویت دینی فرزندانشان صیانت کنند. بیتوجهی به حجاب، بیتفاوتی نسبت به آینده خانواده و ایمان جامعه است. والدین مراقب باشند فضای مجازی و الگوهای ناسالم، فرزندانشان را از ارزشهای دینی جدا نکنند. ما وارثان مکتب فاطمی هستیم؛ جامعه فاطمی، جامعهای است که نسبت به ارزشهای الهی بیتفاوت نمیماند.
نظر شما