امام جمعه سنقر: از حضرت زهرا باید درس بصیرت و عفت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با سفارش مؤمنان به تقوای الهی گفت: انسان با یاد خدا از وسوسه‌های شیطان در امان می‌ماند و غفلت، زمینه فریب تدریجی شیطان را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به آیات سوره زخرف افزود: دنیا و زرق‌وبرق آن نزد خداوند ارزش ذاتی ندارد، اما ترس از لغزش مؤمنان موجب شده نعمت‌های حقیقی تنها برای بندگان خاص الهی باشد؛ رزق معنوی و معرفت قرآنی والاترین روزی انسان است.

حجت الاسلام رضایی با گرامی‌داشت ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا (س) را نمونه‌ی کامل بصیرت، دفاع از ولایت و عفاف اجتماعی دانست و گفت: شناخت زمانه از ویژگی‌های ممتاز ایشان بود؛ آن حضرت در سخت‌ترین شرایط کنار امیرالمؤمنین ایستاد و با شجاعت از حق دفاع کرد.

امام جمعه سنقر و کلیایی افزود: امروز نیز جوانان باید در فضای آمیخته به حق و باطل، حقیقت را از شبهه بازشناسند و همانند آن بانوی بزرگوار، با آگاهی و عفت رفتار کنند تا فرهنگ فاطمی در جامعه نهادینه شود.

وی همچنین هفته بسیج را گرامی داشت و تصریح کرد: بسیجیان استمراردهندگان راه ربیون هستند؛ صبر، اخلاص و ولایت‌مداری شاخصه‌های اصلی این قشر مؤمن است. رضایی از همه مردم خواست در مراسم‌های فاطمیه حضور فعال داشته باشند و از معارف علمای میهمان بهره‌مند شوند.