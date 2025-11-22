آدان و ناامیدی استقلالی ها از خرید دروازه بان لالیگایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی روز جمعه ۳۰ آبان برابر کشت و صنعت پادیاب خلخال قرار گرفت و در نهایت با پیروزی ۲ بر یک زمین را ترک کرد. در این مسابقه، ریکاردو ساپینتو به دلیل غیبت حبیب فرعباسی بار دیگر از آنتونیو آدان در ترکیب اصلی و درون دروازه استقلال استفاده کرد.

با وجود تصور اولیه مبنی بر اینکه آدان در نخستین بازی استقلال در جام حذفی کار آسانی برای ثبت کلین‌شیت خواهد داشت، اما در همان ۱۰ دقیقه ابتدایی دو بار با واکنش‌های مناسب دروازه تیمش را نجات داد. با این حال، او باز هم یک گل از پشت محوطه جریمه دریافت کرد تا ضعفش در مهار شوت‌های از راه دور بار دیگر نمایان شود؛ ضعفی که همچنان موفق به اصلاح آن نشده است.

آدان که در ابتدای فصل و به‌عنوان جانشین سیدحسین حسینی به استقلال پیوست، تاکنون نتوانسته نمایش‌هایی در حد نام و سابقه خود ارائه دهد. او در مجموع ۸ بازی برای استقلال در رقابت‌های مختلف به میدان رفته و ۱۶ گل دریافت کرده است. تنها کلین‌شیت این دروازه‌بان در هفته نخست لیگ برتر و برابر تراکتور ثبت شد و در سایر دیدارها حداقل یک بار دروازه او باز شده است.

عملکرد آدان در این مسابقات شامل دریافت ۲ گل مقابل تراکتور در سوپرجام، ۳ گل برابر ذوب‌آهن در لیگ برتر، و یک گل در مسابقات مقابل استقلال خوزستان، شمس‌آذر، الوحدات اردن و پادیاب بوده است. همچنین سنگین‌ترین شکست او در دیدار رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ رقم خورد که در آن برابر الوصل ۷ گل دریافت کرد.

با توجه به این آمار و عملکرد نه‌چندان قابل‌قبول، آدان جایگاه خود را در ترکیب اصلی استقلال از دست داده و حبیب فرعباسی به گزینه نخست کادر فنی و هواداران برای حراست از دروازه آبی‌ها تبدیل شده است.