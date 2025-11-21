شمس آذر با کامبک مقابل نیروی زمینی راهی یک هشتم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و نیروی زمینی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز جمعه ۳۰ آبان و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت هادی علی نیافرد و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شاگردان وحید رضایی به پایان رسید تا شمس آذر پس از سپاهان دومین تیم صعود کننده لیگ برتری به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی شود.

نیمه نخست با نمایش بهتر نیروی زمینی همراه بود و این تیم در دقیقه ۳۷ موفق شد قفل دروازه را باز کند. در این صحنه، محمدامین اسدی مهاجم نیروی زمینی که سابقه حضور در پرسپولیس را دارد روی یک فرصت مناسب توپ را وارد دروازه شمس آذر کرد تا تیمش با برتری یک‌برصفر راهی رختکن شود.

شمس آذر در نیمه دوم با تغییر ریتم بازی، جریان مسابقه را در اختیار گرفت. این تیم در دقایق ۶۷ و ۷۰ توسط میلاد سورگی دیگر بازیکن سابق پرسپولیس دو بار دروازه نیروی زمینی را باز کرد تا نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

در حالی که شمس آذر تصور می‌کرد با حفظ برتری راهی مرحله بعد می‌شود، نیروی زمینی در دقیقه ۸۷ توسط محمد خردمند به گل تساوی رسید و هیجان مسابقه را دوباره به اوج رساند.

با این حال، شاگردان وحید رضایی در وقت‌های تلف‌شده کار را تمام کردند. در دقیقه ۵+۹۰، رضا محمدی‌فزونی با ضربه‌ای دقیق توانست گل سوم شمس آذر را به ثمر برساند تا زردپوشان قزوینی در یک بازی پر فراز و نشیب، پیروزی و صعود خود را قطعی کنند.