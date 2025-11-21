سرمربی نیروی زمینی: شایسته شکست نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی جمعه شب پس از شکست برابر شمس‌آذر قزوین در مرحله جام حذفی، ضمن تبریک به تیم حریف، اظهار کرد: تیم فوتبال نیروی زمینی مستحق باخت در این دیدار نبود.

یزدی با بیان اینکه بازیکنان نیروی زمینی عملکرد قابل قبولی ارائه کردند، گفت: بر خلاف نتیجه، کیفیت فنی خوبی داشتیم و نشان دادیم حتی مقابل تیم‌های لیگ‌برتری نیز توان رقابت داریم. دو گل دریافتی ما روی اشتباهات فردی بود و حریف به‌جز یک موقعیت در نیمه اول و پنالتی، فرصت دیگری نداشت.

سرمربی نیروی زمینی در ادامه گلایه‌هایی را نسبت به رفتار نماینده فدراسیون در کنار زمین مطرح کرد و گفت: واقعاً نمی‌دانم مسئولیت نماینده فدراسیون چه بود. به‌جای ایجاد آرامش برای نیمکت‌ها، با رفتارهای تحریک‌آمیز آرامش ما را بر هم زد و چندین بار به من توهین کرد و حتی نسبت‌های ناروا داد.

وی بیان کرد: اگر یک مربی به داور یا عوامل برگزاری بی‌احترامی کند فوراً جریمه یا اخراج می‌شود اما توهین نماینده فدراسیون را چه کسی باید بررسی کند؟

یزدی خواستار بازنگری در نحوه حضور عوامل فدراسیون در مسابقات شد و افزود: این افراد باید آموزش دیده باشند و بدانند وظیفه‌شان تزریق آرامش است، نه ایجاد التهاب. امیدوارم فدراسیون در این زمینه کلاس‌های توجیهی جدی برگزار کند.

او با اشاره به شرایط سخت آماده‌سازی تیم گفت: ما فقط یک ماه فرصت برای بستن تیم و آغاز تمرینات داشتیم و هنوز برخی بازیکنان تازه به تیم اضافه شده‌اند با این حال، شایستگی خودمان را نشان دادیم.

سرمربی نیروی زمینی در پایان بار دیگر به شمس‌آذر تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد: این تیم در مراحل بعدی موفق باشد.