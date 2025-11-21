سرمربی شمس آذر: هدف ما رسیدن به مراحل بالاتر جام حذفی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی جمعه شب پس از پیروزی مقابل تیم نیروی زمینی در مرحله جام حذفی، نخستین برد خانگی فصل را به هواداران این تیم تقدیم کرد و گفت: خیلی خوشحالیم که توانستیم در دقیقه ۹۶ به بازی برگردیم و نخستین پیروزی فصل جدید را در خانه جشن بگیریم.

رضایی با اشاره به سختی‌های مسابقات جام حذفی افزود: بازی مقابل تیم‌های لیگ یکی همیشه دشوار است. نیروی زمینی تیمی منسجم و خطرناک در ضدحمله بود اما بازیکنان ما با انرژی بالا جنگیدند و به‌خوبی به بازی برگشتند.

سرمربی شمس‌آذر درباره استراتژی تیمش در جام حذفی تصریح کرد: ۹۰ درصد بازیکنان ترکیب اصلی‌مان در این بازی حضور داشتند و هدف ما رسیدن به مراحل بالاتر و حتی فینال است و برای موفقیت تا روز آخر می‌جنگیم و پتانسیل این کار را هم داریم.

رضایی این مسابقه را یک فرصت تدارکاتی ارزشمند پیش از دیدار هفته آینده مقابل پرسپولیس دانست و گفت: از این بازی درس‌های خوبی گرفتیم. امشب خوشحالیم اما از فردا روند ریکاوری و آماده‌سازی برای بازی سخت مقابل پرسپولیس را آغاز می‌کنیم.

او درباره عملکرد بازیکنان و فرصت‌های از دست‌رفته نیز توضیح داد: در فوتبال بهترین بازیکنان دنیا هم ممکن است پنالتی یا موقعیت گل را از دست بدهند.

وی عنوان کرد: مهم این است که تیم به شکلی هدفمند به محوطه جریمه حریف می‌رسد؛ ما موقعیت‌سازی می‌کنیم و این نشان می‌دهد بازی‌مان برنامه دارد.

رضایی همچنین عملکرد رضا محمدی را تحسین کرد و افزود: محمدی را از تیم نیروی زمینی جذب کردیم و امروز فوق‌العاده ظاهر شد. هم در فاز دفاعی و هم تهاجمی کمک بزرگی به تیم کرد و یک گل بسیار زیبا هم به ثمر رساند. امیدوارم روند خوبش ادامه پیدا کند و به مراحل بالاتری برسد.ش