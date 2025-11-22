به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، فینال وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان، در حالی قرار بود با حضور ابوذر ربیع زاده برگزار شود که حریف اوکراینی اش به دلیل آسیب دیدگی از حضور روی تشک و مبارزه با این وی امتناع کرد.

بدین ترتیب ربیع زاده به عنوان برنده فینال وزن ۹۷ کیلوگرم معرفی شد و قهرمانی این وزن را از آن خود کرد.

این فرنگی کار ناشنوای ایران در روز نخست رقابت های کشتی فرنگی، بعد از استراحت در دور نخست، حریفی از قرقیزستان را در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داد. او در سومین مبارزه خود برابر نماینده آذربایجان قرار گرفت و موفق به شکست ۹ بر صفر وی شد و به فینال راه یافت.

مدال طلا ربیع زاده، دومین مدال طلا و یازدهمین مدال کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ناشنوایان به حساب می آید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.