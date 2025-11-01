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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۴

دفاع رسانه یونانی از طارمی/ منتقدان او مفسر نیستند «پنیرساز» هستند!

دفاع رسانه یونانی از طارمی/ منتقدان او مفسر نیستند «پنیرساز» هستند!

یک رسانه یونانی در گزارشی به مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از او در قبال منتقدانش دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «iapopsi» یونان، جایگاه مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال المپیاکوس در پست شماره «۱۰» است، اما برخی «همه‌چیزدان‌ها» مثل کارشناسان تلویزیونی مدام از سیستم ۲-۴-۴ با حضور ال‌کعبی صحبت می‌کنند.

طارمی که حالا کم‌کم مورد توجه باشگاه المپیاکوس هم قرار گرفته، از آن دسته آدم‌هایی نیست که هر جا میکروفونی ببیند بخواهد حرف بزند یا مصاحبه کند. او از این کار خوشش نمی‌آید و حتی کسی چیز زیادی درباره خانواده‌اش هم نمی‌داند. فقط یک‌بار حاضر شد مصاحبه‌ای انجام دهد که مهم‌ترین نکته‌اش این بود: پست اصلی او در ترکیب، پست شماره «۱۰» و پشت سر مهاجم نوک است.

با این حال اگر مربی از او بخواهد در پست شماره «۹» بازی کند، در آن نقش هم به‌خوبی از پس کار برمی‌آید. در تیم ملی ایران هم معمولاً در پست شماره «۱۰» بازی می‌کند. با این وجود، آن «کارشناس‌نماها» که چیز زیادی نمی‌دانند، وقتی مندلیبار او را در ترکیب اصلی کنار ال‌کعبی قرار می‌دهد، سریع می‌گویند تیم دارد با سیستم ۲-۴-۴ بازی می‌کند. انگار نه انگار که کسی ممکن است به تحلیل‌های سطحی‌شان ایرادی بگیرد! تازه، مگر می‌توانند درباره تفاوت‌های ۲-۴-۴ با ۱-۳-۲-۴ تحلیل درستی ارائه بدهند؟ اگر بخواهند توضیح دهند، نهایتاً در ۱۰۰ کلمه خلاصه می‌شود نه بیشتر. آن هم از دهان همان «کارشناس‌نماهای میکروفون‌به‌دست»، که آدم خیال می‌کند نه مفسر فوتبال، بلکه پنیرسازانی از جزیره «سیرووس» هستند!

کد مطلب 6640732
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • کیا IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
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      سلام.خدمتت آن دسته ازدوستان عرض میکنم.بابت حرفهایی که باثبات ملی پوش کشورعزیزمان ایران طارمی بزرگ.چقدرحرفهای غیرفوتبالی که همان موقع هم جزحسادت چیزی دیگری باخودش همراه نداشت تمام حرفه‌ای که زدندتیکه هایی که نسبت به ملی پوش کشورمان روا داشتن.اقایون چشم گوشتان راخوب بازکنیدوببینیداین همان مهدی طارمی هست دیدیدچطورپوزتان روبه خاک مالید به همه ثابت کرد.دیگه درباره اش اظهارنظرنکنیدکه هیچ ازفوتبال سردرنمی اوریدحالاچندوقت دیگه هم مدیران اینترهم ازفروشش چطورپشیمان می شوند.ازعجله کردنش چه ضرری به باشگاه وارد شد

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